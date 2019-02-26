Son Dakika Haberleri: Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor

Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor

34 dakika önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 1 Mart 2019 Cuma günü yapılacak "Foça Kariyer Günü: Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde turizm sektörünün temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor, System.String[]

Turizm Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ege Bölgesinde konaklama, turizm, yiyecek, içecek alanında faaliyet gösteren 20'den fazla tanınmış firmanın temsilcileri katılacak.10.00-16.00 saatleri arasında fakülte binasının 1. katında yer alan stantlarda öğrencilerle iş ve staj odaklı bilgilendirmeler için görüşecekler. Etkinlik kapsamında, katılımcı firmalar insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında sunumlar yapacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:44 Kaynak: Bültenler

Ege, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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