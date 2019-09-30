Son Dakika Haberleri: Foça ve çeşme'de 78 kaçak göçmen yakalandı
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Foça ve çeşme'de 78 kaçak göçmen yakalandı

42 dakika önce

İZMİR'in Foça ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Foça ve çeşme'de 78 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Foça ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri geçen cumartesi günü saat 00.35'te gelen ihbarla, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 36'sı Suriye, 9'u Irak, 5'i Somali ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 15'i kadın ve 25'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 02.15'te gelen bir diğer ihbarda, Çeşme ilçesi Kara Reis Burnu açıklarında bir grubun yasa dışı geçiş yaptığı belirtildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki, tamamı Suriye uyruklu 15'i erkek, 4'ü kadın ve 7'si çocuk toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki operasyonda yakalanan toplam 78 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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