Foça'ya üçüncü ileri biyolojik arıtma tesisi - Son Dakika
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Foça'ya üçüncü ileri biyolojik arıtma tesisi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça'daki üçüncü ileri biyolojik atık su arıtma tesisini tamamladı.

Foça'ya üçüncü ileri biyolojik arıtma tesisi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça'daki üçüncü ileri biyolojik atık su arıtma tesisini tamamladı. Gerenköy'de kurulan tesis 16 bin kişiye hizmet verecek.


İZSU Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha ekledi. Foça'nın üçüncü, İzmir'in ise yirmi ikinci ileri biyolojik arıtma tesisi olan Gerenköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 16 bin kişiye hizmet verecek. Tesis günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyu arıtabilecek.


Gerenköy'de 11 milyon 670 bin liralık yatırımla, 21 bin metrekarelik alana kurulan tesis Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen'e bağlı Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerine de hizmet verecek. Tesisten ileriki dönemlerde Maltepe, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleriyle Villakent bölgesinin de yararlanması planlanıyor.


İZSU, Foça'daki üç ileri biyolojik arıtma tesisi için bugüne kadar 43 milyon TL'lik yatırım yaptı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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