Son Dakika Haberleri: Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hizmete Giriyor

Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hizmete Giriyor

49 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi, Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren hizmete girecek.

Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hizmete Giriyor, System.String[]
İzmir'in Foça ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi, Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren hizmete girecek.

8 Mart Cuma günü açılacak olan hastane gündüz 17.00'ye kadar poliklinik ve acil hizmetleri Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde halen hizmete devam eden binada verilecek. Saat 17.00'den sonra acil hizmetleri yeni binada karşılanmaya çalışılırken eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.

11 Mart Pazartesi gününden itibaren ise poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan modern binada karşılanmaya çalışılacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

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