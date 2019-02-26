Son Dakika Haberleri: Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart'ta Hizmete Giriyor

Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart'ta Hizmete Giriyor

36 dakika önce

İzmir'in Foça İlçesi'nde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi 8 Mart 2019 Cuma günü Saat 17.00'den itibaren hizmete girecek.

Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart'ta Hizmete Giriyor, System.String[]

Edinilen bilgiye göre gündüz 17.00'ye kadar poliklinik ve acil hizmetleri Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde halen hizmete devam eden binada verilecek. 8 Mart 2019 Saat 17.00'den sonra acil hizmetleri yeni binada karşılanmaya çalışılırken eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.

11 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren ise poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan modern binada karşılanmaya çalışılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:40 Kaynak: Bültenler

8 Mart, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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