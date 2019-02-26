Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart'ta Hizmete Giriyor

Edinilen bilgiye göre gündüz 17.00'ye kadar poliklinik ve acil hizmetleri Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde halen hizmete devam eden binada verilecek. 8 Mart 2019 Saat 17.00'den sonra acil hizmetleri yeni binada karşılanmaya çalışılırken eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.

11 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren ise poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan modern binada karşılanmaya çalışılacak.