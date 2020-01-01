Foça yeni yıla coşkuyla girdi - Son Dakika
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Foça yeni yıla coşkuyla girdi

6 saat önce

YILBAŞI gecesi için özel olarak rengarenk ışıklar ve öğelerle süslenen İzmir'in turistik İlçesi Foça, yeni yıla suni kar altında coşkuyla girdi.

Foça yeni yıla coşkuyla girdi, System.String[]

YILBAŞI gecesi için özel olarak rengarenk ışıklar ve öğelerle süslenen İzmir'in turistik İlçesi Foça, yeni yıla suni kar altında coşkuyla girdi. Foçalıların coşkusuna ilçede bulunan yabancı konuklar ile İzmir, Manisa ve çevre yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlar da katıldı.

İlçede, Demokrasi Meydanı, Sevgi Caddesi ve Çarşıyı oluşturan sokaklar yeni yıl için özel olarak rengarenk LED ışıklarla donatıldı. Meydan girişine yılbaşı öğelerini içeren süslerle kaplı bir koridor oluşturuldu. Belediye görevlilerinden bir kişi temsili olarak Noel Baba kılığına girerek çocuklar ve büyükleri hem eğlendirdi, hem de isteyenlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Beyaz tahta perdeyle çevrilen ve çevresindeki banklarla dekoru tamamlanan çam ağacı, vatandaşların fotoğraf çektirmek için en çok tercih ettiği yerlerden oldu.

Yüzlerce vatandaş çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenidi. Soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi, Foca Belediyesi tarafından ikram edilen salep ile ısınmaya çalıştı. Anonsla birlikte 2019'un son 10 saniyesi konuklar tarafından sayılarak yeni yıla girildi. Yeni yıla coşku ile giren vatandaşlar birbirlerine iyi dileklerini aktararak saat 00.30'a kadar eğlenceye devam etti.

İlçede bulunan kafe ve restoranlar da düzenledikleri eğlence programları ve özel menülerle Foça dışından çok sayıda konuğu ağırladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yayınladığı mesajda; "Yeni yıl Türkiye'mize ve dünyamıza iyilikler, huzur ve kardeşlik getirsin. Tüm insanlara, günden güne artan sevinçler yaşatsın. Yüzlerimizdeki gülümseme hiç eksilmesin. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2020 yılı kutlu olsun" dedi.


Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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