Son Dakika Haberleri: Foça Yeni Yılı Doyasıya Kutladı

Foça Yeni Yılı Doyasıya Kutladı

38 dakika önce

Foça Belediyesi'nce, ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen yeni yıl kutlaması, büyük eğlenceye ve mutlu anlara sahne oldu.

Foça Yeni Yılı Doyasıya Kutladı, System.String[]
Foça Belediyesi'nce, ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen yeni yıl kutlaması, büyük eğlenceye ve mutlu anlara sahne oldu.

Foçalı müzisyenler, yeni yıla saatler kala Demokrasi Meydanı'nda peş peşe sahne aldı. 2019'u büyük heyecan ve umutla karşılayan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde coşkuyla dans etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, vatandaşlarla birlikte Halay çekerek yeni yıl sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Demirağ; "Yeni Yılda demokrasi, özgürlük ve barışın yaşamımıza ışık tutmasını, sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketin her daim hayatımızda olmasını diliyor, candan kutluyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin 2019…"dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 07:05:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foça Yeni Yılı Doyasıya Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]