Son Dakika Haberleri: Foçada Srebrenıtsa katliamına canlı heykelle anma
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Foçada Srebrenıtsa katliamına canlı heykelle anma

3 saat önce

İzmir'in Foça İlçesi'nde Srebrenitsa Katliamı Canlı Heykel performansıyla anıldı. Boşnakça ve Türkçe ağııtlar eşliğinde gerçekleşen gösteride izleyiciler duygulu anlar yaşadılar.

Foçada Srebrenıtsa katliamına canlı heykelle anma, System.String[]

Gösteri Sanatları Atölyesi(GSA) oyuncu yönetmenlerinden Tuncay Ağca, Foça Demokrasi Meydanı'nda ki gösterisi öncesi, izleyicilere hitaben katliamı hatırlatıcı bir konuşma yaptı.Resmi kayıtlara göre 8 bin 372 Bosnalı'nın soykırıma uğradığını belirten Ağca; "Savaşın iyisi yoktur. Yaşlı genç İnsanlar ölür. Ama her zaman en büyük zararı çocuklar görür."dedi.

Yaralı ve koltuk değnekleriyle ayakta durmaya çalışan bir askeri canlandıran sanatçı, bombalanmış bir ev, parçalanmış ve etrafa saçılmış eşyalardan oluşturduğu dekoru, "Bosna Sen Benim Annemsin" şarkısıyla başlayan, Boşnakça ve Türkçe ağıtlarla süren 3 saatlik bir performanssergiledi. Gece fenerle yolunu bulmaya çalışırken, vurulmuş cansız çocuğunu ve perişan evini gösterirken oluşturduğu tablolar izleyenlere duyguluanlar yaşattı.Performansı yere oturarak izleyen çocuklara bazı ailelerin Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yaşananları anlatmaya çalıştıkları görüldü.

Gösteriyi ve sanatçıyı alkış ve bahşişleriyle destekleyen vatandaşlar performansı görüntüleyip sanatçıyla özçekim yaptılar.

Demokrasi Meydanı, Srebrenitsa, Saraybosna, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:28 Kaynak: Bültenler
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