Foçalı kadınlar, kadınla ilgili olumsuz sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen kadınlar, ellerinde kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonunda kadınlar dövizleri yırtarak çöpe attı.

EŞİTLİK ADINA ÖNCE DİLİMİZİ DÜZELTİYORUZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça'da etkinlik düzenleyen kadınlar saat 18.30'da Küçükdeniz Limanı Sahilinde bulunan Kavala Kafe önünde toplandı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Çetindağ Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu kadınlar, buradan yürüyüşe geçti. Kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı "Sinek Kadar Kocan Olsun Başında Bulunsun", "Kadın Yüzünden Gülen, Ömründe Bir Kere Güler", "Eksik Etek", "Kızını Dövmeyen Dizini Döver", "Avrat Var Ev Yapar, Avrat Var Ev Yıkar", "Kadının Yeri Kocasının Yanıdır", "Kızı Gönlünce Bırakırsan ya Davulcuya Varır ya Zurnacıya", "Dişi Köpek Kuyruk Sallamazsa Erkek Köpek Ardına Düşmez", "Keseye kadın Eli Girerse Bereketi Gider", "Er Kocarsa Koç, Karı Kocarsa Hiç Olur", "Eli Çalar Eteği Oynar", "Kadınların Arzuları Hiç Bitmez. Dolmayan Dilenci Torbasına Benzer", "Oğlanı Doğuran Övünsün Kızı Doğuran Dövünsün", "Avradı Er'i Saklar Peyniri Deri", "Arpadan Sonra Ekilen Darıdan Kocadan Sonra Kalkan Karıdan Hayır Gelmez", "Eski Pamuk Gibi Bez Olmaz Dul Avrat Kız Olmaz", "Erkek Bir Nehir Kadın Bir Göldür", "Kırık Bir Süt Kabının Sesi ile Çok Konuşan Bir Kadın Aynıdır", "Kadının Kazdığı Kuyudan Su Çıkmaz" yazılı dövizlerlerle yürüdü.

eha Midilli Caddesi boyunca yürüyerek Demokrasi Meydanı 'nda son bulan yürüşüyün ardından Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açıklamada bulundu. 2020 yılında hala kadının çalışmasını tartışan, kılık ve kıyafetini yargılayan, dilinde namus, gözünde kötülük olan zihniyetlere karşı savaş verildiğini belirten Başkan Gürbüz, "Bunlar yetmezmiş gibi birde özlü sözlerle bu cinsiyetçi dili dinlemek zorunda kalıyoruz. Kadın üzerinden ifade edilmeye çalışılan tüm bu sözleri kabul etmiyoruz. Eşitlik adına önce dilimizi düzeltiyoruz. Foçadan tüm dünyaya kadın için bu sözleri kabul etmediğimizi haykırıyorz ve tüm bu sözleri sonsuza dek çöpe atmaya davet ediyoruz. Kadın ve emeğin önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

DÖVİZLER ÇÖPE ATILDI

Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Foça'dan başlayarak 'Eksik Etek' gibi terimleri yok etmek için yürüdüklerini söyledi. Temizel; "Bütün bu sloganları bu sözleri bugün burada bütün halkımızla beraber çöpe attık. Dilimizden siliyoruz." dedi. Konuşmanın ardından kadınlar ellerindeki dözvizleri yırtarak meydandaki çöp bidonlarına attılar.