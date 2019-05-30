Foçalı minik karateci Kaan, dünya üçüncüsü oldu
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Foçalı Minik Karateci Kaan Yüksel, katıldığı iki kategoride bronz madalya kazanarak tarih yazdı.
Romanya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:23 Kaynak: İHA
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Foçalı Minik Karateci Kaan
Yüksel, katıldığı iki kategoride bronz madalya kazanarak tarih yazdı.
Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve Romanya Shotokan Karate Federasyonu'nun organizasyonuyla düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 24-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Bükreş'te Sala Polivalenta Bucureşti Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 41 ülkeden 68 kulüp, bin 513 sporcu katıldı. Türkiye
takımlar düzeyinde toplamda 6 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalya kazandı. İzmir Aliağa Taner Erol
Karate Kulübü adına mücadele eden Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, 10-11 Yaş Erkekler Shobu Sanbon Kumite ve 10-11 Yaş Erkekler Takım Kata kategorilerinde tatamiye çıktı. Başarılı maçlar çıkaran Kaan Yüksel, her iki kategoride üçüncülüğe uzanarak çifte bronzla Türkiye'ye döndü. 10 yaşındaki sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, "10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Hem Türkiye hem de Foça'mız için kürsüye çıktık. Başarılı ve güzel bir deneyim oldu" dedi. - İZMİR
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