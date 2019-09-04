Son Dakika Haberleri: Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
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Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor

3 saat önce

Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel, Aydın'da düzenlenen İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.

Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor, System.String[]

Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel, Aydın'da düzenlenen İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.


Türkiye Karate Federasyonun faaliyet programında yer alan Aydın Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin 31 Ağustos tarihinde Aydın Uğur İnan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirdiği İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası sona erdi. Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel 2009 bay + 45 kilo 1. altın madalya, 2009 bay ferdi kata 2. gümüş madalya, 2008 – 2009 bay takım kata 2. gümüş madalya aldı. Turnuvada hakem olarak görev alan minik sporcunun antrenörü Kudret Yüksel "Manevi değeri yüksek turnuvada başarı gösteren sporcumuz Kaan Yüksel'e teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Bora Füzesi, Kuşadası, Aydın, Foça, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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