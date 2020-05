Foçalı turizmciler, salgın sonrası sezona hazır - Son Dakika

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da turizmciler, koronavirüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. Sıkı koronavirüs önlemleriyle faaliyetlerini sürdüren otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kademeli normalleşme haberlerini bekliyor.

Foça'da çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, bu yıl gecikmeli de olsa yeniden yaz sezonu hazırlıklarına başladı. İç ve dış tadilatlar sürerken, faaliyetlerini müşteri azalmasına rağmen devam ettiren oteller de var. Onlarda özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. Turizmciler alınan önlemlerin etkili olduğunu, kademeli normalleşme sürecine geçileceği umudunun doğduğunu söyledi. Turizmciler birçok turizmcinin de hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

'YILIN FAVORİ KONULARI HİJYEN VE DEZENFEKSİYON'

İlçede otel ve turistik tesis işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca, bu sezonun favori konusunun hijyen ve dezenfeksiyon olduğunu söyledi. Karaca, "Konuklarımız geldiğinde kendilerine 'hoş geldiniz' diyoruz. Hijyen madde ile nemlendirdiğimiz paspasa basmalarını istiyoruz. Ayakkabı dezenfekte olduktan sonra hazırladığımız hijyen masasında ellerini dezenfekte ediyor. Buradan bir maske alıyor konuklarımız. Tek kullanımlık ya da çok kullanımlık bir eldiven veriyoruz. Kolonyamız var. İsteyene bir şişe küçük dezenfektan veriyoruz. Sonra resepsiyona alıyoruz. Daha önce açık büfe kahvaltı veriyorduk. Malum sebeplerden açık büfeyi tamamen kaldırdık. Onun yerine seyrekleştirilmiş, sosyal mesafeyi korumuş olarak masalarda servis yapıyoruz. Servis yaparken de yiyecek, içecek gibi gıdaların kapalı paketlerde olmasına dikkat ediyoruz. Odalarda dumanlama ve dezenfekte cihazımız var. Müşteri çıktıktan sonra tüm odayı dezenfekte ediyoruz. Bir virüs ilacı kullanıyoruz. Virüs ilacı işlemden sonra tamamen havayla karışıyor. Odanın her tarafına sirayet ettiğinden son derece sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Kullandığımız bu ilacın hiçbir canlıya zararı yok. Sadece virüsleri ortadan kaldıran bir özelliği var" diyerek, aldıkları önlemleri sıraladı.

'40 YILDA ÇOK OLUMSUZLUK YAŞADIK BUNDAN DA SIYRILACAĞIZ'

40 yıldır Foça'da turizm ve otelcilik işlerinde fiilen çalıştığını vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Bu 40 yıl içinde çok türlü olumsuzluklar yaşadık. Hepsini de bir şekilde bertaraf edebildik. Her zaman da başarıyı yakaladık. Ama şu koronavirüs nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle turizm konusunda, konaklama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Otelde her türlü hazırlığı yaptık. Ancak günübirlik ve kurumsal müşterilerimizi alıyoruz. Kabul ederken de hijyeni en ön planda tutuyoruz. Biz ne olur ne olmaz her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerini sıkı sıkı takip ederek işletmemizde her türlü hazırlığı önceden yapmaya çalışıyoruz. Şu an aslında müşteri kabul edecek durumdayız. O bakımdan sıkıntımız yok. Türkiye'de çok iyi turizmciler var. O turizmcilerin sayesinde koronavirüsten de olabildiğince az zararla sıyrılıp, eski günlerimize kavuşacağımıza inancım tam" diye konuştu.