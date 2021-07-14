Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu

En büyük hayalinin İzmir kulüplerinin hepsinin Süper Lig'de yer alması olduğunu vurgulayan Mesut Sancak, "Biz gücümüz yettiği derece destek vermeyi sürdürüyoruz. Örneğin İzmirspor'un şu an Bölgesel Amatör Lig'de olması bizi çok üzüyor. Bütün İzmirlileri üzdüğü gibi bizi üzüyor. İzmirspor, İzmir'in dev bir çınarı. Bizim amatör takımlarımıza da desteğimiz olacak. Alacımız oradaki takımlarımızın 3'üncü Lig'e, 2'nci Lig'e, 1'inci Lig'e hattı Süper Lig'e çıkmalarını sağlamak. Biz İzmir'de iş yapan bir şirket olarak, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz İzmir takımlarımızı Süper Lig'de görmek. Seneye bu sayıyı 3'e çıkarmak, ardından 4'a çıkarmak, 5'a çıkarmak en büyük temennimiz" dedi.
Kaynak: DHA
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