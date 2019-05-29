Son Dakika Haberleri: Folkart Türkiye'nin "en itibarlı" şirketleri arasında yer aldı
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Folkart Türkiye'nin "en itibarlı" şirketleri arasında yer aldı

52 dakika önce

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) verilerine göre Folkart, Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasında yer aldı.

Folkart Türkiye'nin
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) verilerine göre Folkart, Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasında yer aldı.
Folkart'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de faaliyet gösteren Folkart, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucu inşaat sektörünün en itibarlı markaları arasında ilk 10'a girerek büyük bir başarı gösterdi.
Araştırma kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 30 farklı sektörde 12 bin kişi aranarak araştırma yapıldı. Araştırmada hem sektörel bazda hem de ülke genelinde itibar ele alındı. Saha çalışmaları 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018 Araştırmasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.
Türkiye genelinde yapılan bu araştırma sonucunda yayınlanan listede İzmir'de faaliyet gösteren Folkart 9. sırada yer aldı.
Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Ödül Töreni Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Yerleşkesi Oditoryum salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen ödülü aldı.
Gökşen, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirterek "Bu aynı zamanda bize sorumluluk yüklüyor. Bize duyulan bu güvene her zaman layık olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Güncel
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