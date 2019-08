Follow Me Filmi

Follow Me Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bir genç, yeni içerikler üretebilmek için arkadaşları ile birlikte Moskova’ya doğru yola koyulur. Genç adam, gittikçe büyüyen izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için her zaman sınırları zorlar. Takipçi sayısını her geçen gün daha da arttırmak isteyen genç, bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. Hedef kitlesi için daha iyi içerikler hazırlamayı arzulayan genç ve arkadaşları, gizem ve tehlikenin hakim olduğu bir dünyaya adım atarlar. Bir süre sonra gençler, gerçek hayat ve sosyal medya arasındaki çizgilerin bulanıklaşmaya başladığını fark eder. Onlar artık hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.Will WernickWill WernickHolland Roden, Keegan Allen, Pasha D. Lychnikoff, Denzel Whitaker, Kimberly Quinn, Daniyar, Emily Hinkler, Ronen Rubinstein, Ravil Isyanov, Emilia Ares, Alfredo Tavares, Michele Sherman, Dominic Pace, Dimiter D. Marinov , Elizabeth Hinkler, George Janko, Yevgeniy Kartashov, Andrei Runtso, Tia Valentine, Stephanie Wong, Sierra Swartz, Alen Toric, Michael Kupisk, Brett Justin Koppel, Alexa Niemi, Vincent Di Paolo, Inja Zalta, Tristan Lee Griffin, Eliah Mountjoy, John Myers, Sebastian L HuntKorkuFollow MeEscape Productions2019ABDİngilizceCGV Mars Dağıtım06.12.2019