FOMC: Faizler bir süre daha mevcut düzeyde korunacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FOMC: Faizler bir süre daha mevcut düzeyde korunacak - Son Dakika Ekonomi

FOMC: Faizler bir süre daha mevcut düzeyde korunacak

7 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, ABD ekonomisinin faizlerin bir süre daha bulunduğu düzeylerde korunmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğinde.

FOMC: Faizler bir süre daha mevcut düzeyde korunacak, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, ABD ekonomisinin faizlerin bir süre daha bulunduğu düzeylerde korunmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğinde.

Toplantı tutanaklarına göre, 2019 yılı boyunca faizleri üç kez indiren FOMC, 28-29 Ocak'taki toplantıda faizleri yüzde 1.50-1.75 arasında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldı.

FOMC tutanaklarına göre katılımcılar, genel olarak ekonomik görünüme yönelik risklerin önceki toplantıya göre azaldığı konusunda da görüş birliği ortaya koyarken, bu yıl faizlerin bulunduğu düzeylerde tutulmasının uygun olduğu da benimsendi.

Fed yetkililerinin merkez bankasının enflasyon hedefini kapsamlı olarak yeniden değerlendirmeye Kuşkuyla yaklaştıklarını da gösteren tutanaklarda "Katılımcılar genel olarak ekonomik faaliyet görünümüne yönelik risklerin dağılımını bir önceki toplantıdan biraz daha olumlu gördüler" denildi.

Fed yetkilileri tüketici harcamalarının "büyük olasılıkla güçlü seyretmeye devam etmesini", istihdam artışın hız kazanmasını, ılımlı ekonomik genişlemenin devam etmesini ve enflasyonun yüzde 2.0 hedefine dönmesi beklediğini söyleyerek; ekonomiye yönelik oldukça iyimser bir değerlendirme ortaya koydu.

Tutanaklar, Fed politika yapıcılarının Covid-19 salgınının neden olduğu yeni risklerin bilincinde olmakla birlikte, bu yıl faizleri sabit tutma konusunda ihtiyatlı iyimser olduklarını ortaya koydu.

Politika yapıcılar, ABD'deki tüketici harcamaları, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalmaya başlamasının ve gevşek finansal koşulların, ekonomiye ilişkin görüşlerini desteklediğini belirtirlerken, bu olumlu değerlendirmenin Covid-19 salgınının küresel ekonomik etkisinin ne kadar süreceğinin halen belirsizliğini koruduğuna da dikkat çektiler.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:47 Kaynak: DHA
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