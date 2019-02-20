Son Dakika Haberleri: FOMC tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında

FOMC tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında

1 saat önce

Fed'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında yer alıyor.

FOMC tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında, System.String[]
Fed'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:30 

Fed, Ekonomi
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