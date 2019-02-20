FOMC tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında
1 saat önce
Fed'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında yer alıyor.
Fed
'in bu akşam yayımlayacağı Ocak ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesi dolar/TL 5.30'un hemen altında yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:30
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