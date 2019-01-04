Fomget, Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel ve Kültürel Dansları Gün Yüzüne Çıkarıyor

FOMGET, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve kültürel dansları gün yüzüne çıkarıyor Dünya birinciliği olan FOMGET geleneksel dans eğitimlerini sürdürüyorANKARA - Başkent'i ve Türkiye'yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik...

FOMGET, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve kültürel dansları gün yüzüne çıkarıyor

Dünya birinciliği olan FOMGET geleneksel dans eğitimlerini sürdürüyor



ANKARA - Başkent'i ve Türkiye'yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET), 2018-2019 sezonunda da iddialı bir ekip yetiştiriyor.

Her yaş grubundan kursa kayıt yaptıran her yaş ve meslek grubundan kursiyerler, unutulmaya yüz tatan geleneksel ve kültürel halk danslarını öğreniyor. Aralarında memur, eğitmen ve öğrencilerin yer aldığı 16-32 yaş arası 80 kursiyer, Haziran ayına kadar kursa devam edecek. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Burdur ve Kırklareli yörelerine ait geleneksel halk oyunları eğitimi kursiyerlere profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor.

Ülkemizi temsil etme şansı

Kursu başarıyla temsil edenler kurs sonunda başarı belgesi alırken, FOMGET'te eğitim alan kursiyerler, Mart ayında da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlendiği Ankara İl Yarışması'nda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Başkenti temsil edecek. İl yarışmasını başarıyla geçen ekip bölge yarışmasında uluslara arası yarışmalarda da ülkemizi temsil edecek. Yurt içinde ve yurt dışında festival ve gösterilere de katılma şansı yakalayabilecek. FOMGET'te kendini yetiştirip başarılı olanlar, dansı meslek haline getirmek isterlerse gerekli yerlerden sertifikalarını alarak eğitmen olarak çalışabilecek.

Sosyalleşmenin en eğlenceli yolu

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1996 yılından bu yana FOMGET eğitmenliği yapan Halk Oyunları Uzmanı Tamer Bozkuş, teknoloji çağında sosyalleşmenin en güzel yollarından birinin dans olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmamız adına ve özellikle de şu teknoloji çağında kimsenin kimseyle iletişime girmediği yüzyılda sosyalleşmek adına bu tür kültürel faaliyete herkesin katılmasını tavsiye edebilirim. Gelenek, göreneklerimizi de unutmayarak bu sayede gelecek nesillere aktarma şansımız oluyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya, Türkiye ve Ankara birincilikleri

2011 yılında Zakopane'de düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışmasında dünya birincisi olan FOMGET'in, üç kez Türkiye birinciliği ve 10 yıl üst üste de Ankara birinciliği var. Gösterdiği performansla başarıdan başarıya koşan ve görsel şovuyla izleyenleri büyüleyen FOMGET'in ayrıca iki kez Türkiye ikinciliği, üç kez Türkiye üçüncülüğü, sekiz kez grup birinciliği ve iki kez grup ikinciliği bulunuyor.

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