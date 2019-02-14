Fondü Nasıl Yapılır | Fondü Soframda Neler Var | Tatlı Tarifleri
1 saat önce
Fondü nasıl yapılır? Müthiş ve herkesin çok sevdiği bir tatlı tarifi olan Fondü yapmak için mutfaktayım. Özellikle çikolata severlerin bayılacağı Fondü evde kolayca yapabileceğiniz tatlılar arasında yer alıyor.
Fondü nasıl yapılır? Müthiş ve herkesin çok sevdiği bir tatlı tarifi olan Fondü yapmak için mutfaktayım. Özellikle çikolata severlerin bayılacağı Fondü evde kolayca yapabileceğiniz tatlılar arasında yer alıyor. Fondü yapmanın püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:05 Kaynak: Youtube
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