"Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor" - Son Dakika

"Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor"

25.12.2020 10:26

Günlük hayatta düzenli bir şekilde yenen, kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan, biyolojik savunma mekanizmasını güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren ve sağlığınızı düzelten bileşenleri fonksiyonel beslenme olarak açıklayan Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, "Bu beslenme şekli,...

Günlük hayatta düzenli bir şekilde yenen, kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan, biyolojik savunma mekanizmasını güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren ve sağlığınızı düzelten bileşenleri fonksiyonel beslenme olarak açıklayan Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, "Bu beslenme şekli, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir ve sağlığımızı koruyan ve düzelten bileşenleri içerir" dedi.

Fonksiyonel beslenmenin insan sağlığına büyük katkıları olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Kübra Şahin, beslenme şekline ililşkin bilgi vererek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

KEPEKLİ TAHILLAR, SOYA, MEYVE VE SEBZELER

Bitkisel kaynaklı fonksiyonel gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Günlük hayatta beslenmemizde bulunan, kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren ve sağlığımızı koruyan ve düzelten bileşenleri içerir. Fonksiyonel besinler günlük beslenmemizde yer alan kepekli tahıllar, soya, meyve ve sebzeler, süt, zenginleştirilmiş besinler, vitamin, mineral, yağ asitleri, probiyotikler, prebiyotikler ve diyet posasını içerir. Yani yeterli ve dengeli beslenmenin temelini oluşturan günlük hayatta yer verdiğimiz bütün besinler diyebiliriz. Fonskiyonel besinler ilaç, besin takviyesi, kapsül değildir. Bir besini fonksiyonel yapan özellik o besinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşenlerdir" diye konuştu.

"GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR"

Sebze ve meyvelerin antosiyanidin, flavon ve flavonon içerikleri sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini ve çeşitli kanser riskini azaltmada etkili olduğunun altını çizen Şahin, lahana, brüksel lahanası, karnabahar ve brokolinin içeriklerindeki güçlü antioksidanlar sayesinde kanser riskini azalttığını belirterek, diğer bitkisel fonksiyonel gıdaları şöyle sıraladı:

"Domates, içeriğindeki likopen güçlü bir antioksidandır. Prostat kanseri tedavisinde etkilidir. Soğan, içeriğindeki kuersetin sayesinde kalp hastalığını azaltır. Sarımsak, içeriğindeki allisinin sayesinde antimikrobiyal, antifungal, antiviral, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü ve antioksidan özelliğe sahiptir. Bağırsak mikroflorasını geliştirir ve gastrointestinal sistemin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur. Havuç, içeriğindeki Beta-Karoten sayesinde hücrelere zarar verebilecek serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak pazı gibi sebzeler içeriğindeki lutein sayesinde gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır. Çay, içeriğindeki polifenolik bileşikler sayesinde lipit peroksidasyonunu önler ve serbest radikal süpürücü özellikleriyle antioksidan etki gösterir."

"YEŞİL ÇAY KANSER TİPLERİNİ AZALMADA ETKİLİDİR"

Bitkisel fonksiyonel gıdalarla ilgili Diyetisyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeşil çay, içeriğindeki kateşinler sayesinde çeşitli kanser tipleri riskinin azalmasında etkilidir. Biberiye, içeriğindeki rozmarinik asit ve karnozik asit sayesinde güçlü antioksidan içeriğe sahiptir. Kolesterol oksidiyonunu ve alzheimerı önler. Kavun ve Kereviz, içeriğindeki B-Karoten ve Flavonlar, apigenin sayesinde kanser riskini azaltır ve serbest radikalleri nötralize eder. Enginar, içeriğindeki fruktooligosakkarit sayesinde bağırsak mikroflorasını geliştirir, gastrointestinal sistemin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur. Turunçgiller, içeriğindeki flavanlar, hesperidin, silybin, ksantohumol, limonoidler sayesinde kanser riskini azaltır ve serbest radikalleri nötralize eder. Greyfurt, içeriğindeki flavonoller, quercetin sayesinde antioksidan özellik gösterir."


Kübra Şahin, Diyetisyen, Kanser, Çay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor' - Son Dakika


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