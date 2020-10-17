Fonksiyonel, rahat ve asi - Son Dakika

Fonksiyonel, rahat ve asi

17.10.2020 07:36
Fonksiyonel, rahat ve asi, System.String[]

Bahçıvan, postacı, balıkçı gibi farklı meslek dallarında giyilen kıyafetlerle safari ve askeri stilin bir karşımı olarak adlandırabileceğimiz utility (işe yararlık) tarzının anahtar parçaları arasında bol cepli yelekler, bomber ceketler ve kargo pantolonlar var.

Bahçıvan, postacı, balıkçı gibi farklı meslek dallarında giyilen kıyafetlerle safari ve askeri stilin bir karşımı olarak adlandırabileceğimiz utility (işe yararlık) tarzının anahtar parçaları arasında bol cepli yelekler, bomber ceketler ve kargo pantolonlar var. Geniş kalıplı tişörtler, bel ya da sırt çantaları ve postallar da bu tarzın en güzel tamamlayıcıları...

Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton erkek bölümünün artistik direktörü Virgil Abloh'un, bu tarzın popüler hale gelmesinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Zira Abloh, koleksiyonlarındaki bol pantolonları cepli yeleklerle bir araya getirmeyi ve bel çantalarıyla tamamlamayı oldukça seviyor. 2020 Sonbahar/Kış erkek podyumlarına göz attığımızdaysa, Giorgio Armani'den Fendi'ye, Tod's'tan Hermes'e kadar pek çok markada bu tarzın yansımalarını farklı dokunuşlarla görüyoruz.

Olmazsa olmazlar

Kargo pantolonlar: Fonksiyonelliği odağına alan utility stilinde tercih edeceğiniz kargo pantolon, bol cepli ve rahat olmalı. Askeri üniformalardakiyle bire bir ve kamuflaj desenli olanlar yerine, daha modern havadaki, belden ayarlanabilir bağcıklı modelleri ya da bej, haki, tarçın, lacivert tonlarda olanları tercih edebilirsiniz.

Cepli yelek ve ceketler: Kargo ceketler veya bomber'lar bu stile ayak uydurmak için ideal. Özellikle haki tonlarda bir kargo ceket tercih ederek gündelik kombinlerinizde yıllarca kullanabilirsiniz. Bol cepli, yeleklerse biraz daha iddialı kalabilir. Ancak mevsim geçişlerinde hem kullanışlı hem de stil sahibi bir parça arayanlara bu bol cepli yelekleri tavsiye ederiz.

Aksesuar ve ayakkabılar: Doğru bir aksesuar ve ayakkabıyla stilinizi pekiştirebilirsiniz. Utility stiline askeri tarzdaki botlar çok yakışıyor ancak daha yumuşak bir hava katmak için sneakers'ınızla da tamamlayabilirsiniz. Bol cepli bel ya da sırt çantalarıysa hem sizi eşya taşıma derdinden kurtaracak hem de görünümünüze stil sahibi bir hava katacak.

Cepli yelekler utility tarzının olmazsa olmazlarından…Zara, 399.95 lira

Kargo pantolonların üzerine bol kesimli tişörtler çok yakışıyor. Mavi, 39.99 lira

Bu bel çantasıyla rahat, özgür ve stil sahibi hissedeceksiniz. Herschel, 469 lira

Zamansız bir görünüm için askeri bot tercih edebilirsiniz. Derimod, 449.99 lira

Birçok markada bu sezon kargo pantolonlara rastlıyoruz. Koton, 129.99 lira

İçerisine bir tişörtle ceket niyetine de kullanabilirsiniz. Dockers, 269.95 lira

Emniyet kemeri benzeri modeller sezon stiline uyum sağlıyor. Bershka, 49.95 lira

Bu fonksiyonel çanta hem omuzda hem çapraz kullanılabilir. Puma x The Hundreds, 429 lira

Balıkçı şapkaları geniş kesimli stillerle çok yakışıyor. Rains, 235 lira

Bol cepli bu kargo ceket mevsimde şık görünmek için ideal. H&M, 249 lira

DİJİTALE TAŞINAN İSTANBUL MODA HAFTASI'NDAN NOTLAR

Bu sezon 15'incisi düzenlenen İstanbul Moda Haftası, 30'un üzerinde tasarımcının katılımıyla 12-16 Ekim'de ilk kez dijital olarak gerçekleşti. Çekimleri ağustos ayında Galataport İstanbul'da yapılan etkinliği modaseverler, MBFWI resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etti.

Tüm süreci dijital olarak kurgulamayı tercih eden tasarımcılar da vardı. Niyazi Erdoğan "Sürdürülebilirliğin üretim süreçleri, harcanan işgücü ve enerji tüketimiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum" diyerek mekan ve modeller de dahil olmak üzere tüm defilesini sanal ortamda tasarladı. Sudi Etuz ise avatar bir karakter yaratarak koleksiyonun açılış konuşmasını bu karaktere yaptırdı.

Olivia Palermo, Veronica Ferraro, Leonie Hanne, Tamara Kalinic, Amy Julliette Lefévre gibi dünyaca ünlü model ve stil ikonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı söyleşiler gerçekleştirildi; böylece İstanbul Moda Haftası global ölçekte de ivme kazanmış oldu.

Koleksiyonların çoğunda sürdürülebilirlik odak noktasındaydı. Birçok tasarımcı üretim süreçleri ve kumaş seçimleriyle bu konunun üzerinde durduğunu açıkladı.

İstanbul Moda Haftası'nın dijital ortama taşınması pandemi sürecinden önce kararlaştırılmıştı; dolayısıyla pandeminin ardından da her yıl bir sezonun dijital olarak sürdürülmesi planlanıyor. Kendi adıma, ilk etkinlik olmasına rağmen, yapılan organizasyonu oldukça keyifli ve başarılı buldum; global anlamda da değerli olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese tebrikler...

Murat Dalkılıç, tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde podyuma çıktı.

Fonksiyonel, rahat ve asi
Fonksiyonel, rahat ve asi
Fonksiyonel, rahat ve asi

Giorgio Armani, İstanbul, İdeal, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Fonksiyonel, rahat ve asi - Son Dakika Magazin


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