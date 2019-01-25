Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler" Eğitimi

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu'nun düzenlediği "Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler" eğitimine, çok sayıda hekim ile medikal firma katıldı.

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu'nun düzenlediği "Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler" eğitimine, çok sayıda hekim ile medikal firma katıldı.



Platformdan yapılan açıklamaya göre, hekimlere özel olarak düzenlenen, Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp Derneğinin (KOHEF) desteği ile verilen eğitimler, 19-20 Ocak'ta bir otelde gerçekleştirildi.



Eğitimin içeriği, başta Institute For Functional Medicine (IFM) olmak üzere Amerika ve Almanya'nın saygın programlarının içeriklerinden yararlanarak tamamen özgün bir biçimde oluşturuldu.



Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, eğitim programı kapsamındaki pratik yaklaşımların, Türkiye gerçeklerine uygun şekilde dizayn edildiğini belirterek, böylelikle Türk hekimlerinin, yurt dışında çok uzun zaman alan yüksek maliyetli bir eğitime, Türkiye'de uygun koşullarda ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.



Fonksiyonel tıp uygulamalarının Türkiye için çok yeni olduğun ifade eden Atasoy, günden güne artan kronik hastalıklar ile mücadelede, artık tek tek sivrisinekler ile mücadele etmenin yeterli olmadığının görülmesi gerektiğini, asıl çözüm olan bataklığın kurutulması için tüm hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının el birliği içinde çalışması gerektiğini bildirdi.



Atasoy, kronik hastalıklar ile mücadele ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için fonksiyonel tıbbın tek çare olduğunu, eğitimler vererek hekimlerin, geleceğin tıbbına hazırlamak üzere Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu'nun kurulduğunu belirtti.



"Fonksiyonel tıp, alternatif bir tıp uygulaması değil"



Fonksiyonel tıbbın en önemli özelliğinin, kişiye özel tedaviler ile hastalıkların belirti ve bulgularının yanında altta yatan sebepleri de tedavi etmeyi hedeflemesi olduğuna değinen Atasoy, bu hedefe ulaşmak için gerekli hallerde ileri genetik ve biyokimya analizlerinden faydalanıldığını, herkesin metabolizmasında hastalığı ile ilişkili zayıf halkasının bulunduğunu ve bu konuda desek verildiğini ifade etti.



Fonksiyonel tıbbın, alternatif ya da geleneksel bir tıp uygulaması olmadığına dikkat çeken Atasoy, şunları kaydetti:



"Özellikle kronik hastalıklara yaklaşımda modern tıbbın semptomlara yönelik tedavilerini yeterli görmeyerek, kronik hastalıklar dediğimiz otoimmun hastlalıklar, romatizmal hastalıklar, metabolik sendrom, diyabet, alzaymır, kalp ve damar hastalıkları, tiroid hastalıkları, ağrılar, polikistik over sendromu, endometirozis ve hormonal dengesizlikler gibi hastalıkların altında yatan fonksiyonel bozuklukları araştırıp onları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu fonksiyonel bozuklukları kişiye özel bir tıp yaklaşımıyla tespit eder. Hastanın doğum öncesinden başlayarak yaklaşık 1-1,5 saat süren çok yönlü ilk değerlendirme ve muayene, fonksiyonel tıbbın en önemli farklarından biridir."



Fonksiyonel tıp uygulayıcılığı programı'nın tamamlanması için "Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler" eğitimiyle birlikte 6 ileri eğitim modülünün tamamlanması gerekiyor. Temel eğitim ve ileri modüller tamamlandıktan sonra vaka sunumu yapılıyor ve son olarak da gerçekleştirilecek sınav ile fonksiyonel tıp eğitimi tamamlanıyor.

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