For Honor, Darkest Dungeon ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! - Son Dakika

Her ay kütüphanesine farklı türde oyunlar ekleyerek kullanıcıların deneyimine sunan ve en çok beğeni toplayan servis sistemlerinden biri olan , Haziran ayında bünyesine ekleyeceği oyunları açıkladı. Geçen ay eklenen oyunlara kıyasla adet olarak daha az sayıda oyun 10 Haziran tarihine kadar Game Pass kütüphanesine dahil edilecek. Haziran ayında daha az oyun eklenmesinin sebebi Xbox'ın E3 2021 için bir şeyler saklamasıyla alakalı olabilir. İşte eklenecek oyunlar:

The Wild at Heart - Cloud - eklendi

For Honor - Cloud ve Konsol - 3 Haziran

Backbone - PC - 8 Haziran

Darkest Dungeon - Cloud, Konsol ve PC - 10 Haziran

Bildiğimiz gibi Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar kalıcı olarak kütüphanede yer almıyor. Sürenin ne kadar olacağı belirsiz olmakla birlikte aylar veya yıllar boyunca oyuncuların kullanımına açılıyor. Game Pass sistemi oyunları sonsuza kadar erişilebilir hale getirmiyor. Bu sebeple her ay eklenen oyunlar olduğu gibi çıkarılan oyunlar da oluyor.

15 Haziran'da çıkarılacak oyunlar

Ace Combat 7: Skies Unknown - Konsol

Night Call - Cloud, Konsol ve PC

West of Dead - Cloud, Konsol ve PC

Wizard of Legends - Cloud, Konsol ve PC

Observation - Cloud, Konsol ve PC