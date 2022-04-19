Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

19.04.2022 14:15
Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de günlük yaklaşık 35.000 yeni vaka görülüyor ve bu durum iki hafta öncesine göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de günlük yaklaşık 35.000 yeni vaka görülüyor ve bu durum iki hafta öncesine göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

LOS ANGELES, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin ekonomi dergisi Forbes'ta çıkan bir habere göre ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakaları yeni bir koronavirüs alt varyantı yüzünden artış gösteriyor. Haberde Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Ashish Jha'nın, aşıların virüse karşı hala "etkili olduğu" ve yeni türün, daha ciddi enfeksiyona yol açmadığı şeklindeki sözlerine yer verildi. Jha, Omicron'un BA.2 alt varyantının, normale göre daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ülkede günlük yaklaşık 35.000 yeni vaka görülüyor ve bu durum iki hafta öncesine göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

YORUMLAR
500
NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti Asyalı Amerikalılar Nefret Suçlarındaki Artış Karşısında Kendi Güvenliklerini Kendileri Sağlamaya Başladı Asyalı Amerikalılar Nefret Suçlarındaki Artış Karşısında Kendi Güvenliklerini Kendileri Sağlamaya Başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Forbes, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi' Yeni adı Melis...
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeli'ye bakmak zorundayız
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement