Forbes dergisi listesindeki Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 'FETÖ üyeliğinden' tutuklandı

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filolarından birine sahip olan Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.



Gurbanoğlu, 1,3 milyar dolarlık servetiyle 2015 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine girmişti.