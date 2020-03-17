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Forbes dergisi listesindeki Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 'FETÖ üyeliğinden' tutuklandı
6 saat önce
Forbes dergisi listesindeki Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Gurbanoğlu 1.2 milyar dolarlık servetiyle 2015'te Forbes listesine girmişti. Gemi filosu bulunan Gurbanoğlu, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti.
Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filolarından birine sahip olan Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Gurbanoğlu, 1,3 milyar dolarlık servetiyle 2015 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine girmişti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:04
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