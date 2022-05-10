Forbes, dünyanın en değerli espor takımlarını açıkladı - Son Dakika
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Forbes, dünyanın en değerli espor takımlarını açıkladı

10.05.2022 19:19

Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama alanında konular içeren Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en değerli espor takımlarını açıkladı. Listenin ilk 10 sırasındaki takımların minimum değeri 220 milyon dolar oldu.

Espor takımları her yıl gittikçe büyümeye devam ederken doğru orantıda da değer kazanıyor. Amerikan İş dünyası dergisi Forbes'un paylaştığı bilgilere göre ise 2022 yılının en değerli 10 espor takımı açıklandı.

TSM ESPORTS LİDERLİĞİNİ KORUDU

Geçen sene listenin başında TSM Esports yer alırken ikinci sırada Cloud9 ve üçüncü sırada ise Team Liquid yer aldı. Bu sene de listenin birinci sırasında tekrardan TSM liderliğini korudu. İkinci sıraya ise Türk temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in yer aldığı 100 Thieves yerleşti.

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2022'NİN EN DEĞERLİ ESPOR TAKIMI LİSTESİ

Forbes'un paylaştığı verilere göre 2022 yılının dünyanın en değerli espor takımlarının listesi:

  1. TSM (540 milyon dolar)
  2. 100 Thieves(460 milyon dolar)
  3. Team Liquid (440 milyon dolar)
  4. FaZe Clan (400 milyon dolar)
  5. Cloud9 (380 milyon dolar)
  6. G2 Esports (340 milyon dolar)
  7. Fnatic (260 milyon dolar)
  8. Gen. G (250 milyon dolar)
  9. NRG (240 milyon dolar)
  10. T1 (220 milyon dolar)

ESPOR İÇERİKLERİ YÜZDE 8,7 BÜYÜDÜ

Espor içerikleri yıldan yıla yüzde 8,7 büyüyerek 532 milyon ulaştı. İçerikleri ayda bir kereden fazla izleyenlerin sayısı 261 milyon iken ayda bir kere izleyenlerin sayısı ise 271 olduğu bildirildi.

Forbes, dünyanın en değerli espor takımlarını açıkladı
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