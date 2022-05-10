Forbes, dünyanın en değerli espor takımlarını açıkladı

Espor takımları her yıl gittikçe büyümeye devam ederken doğru orantıda da değer kazanıyor. Amerikan İş dünyası dergisi Forbes'un paylaştığı bilgilere göre ise 2022 yılının en değerli 10 espor takımı açıklandı.
Geçen sene listenin başında TSM Esports yer alırken ikinci sırada Cloud9 ve üçüncü sırada ise Team Liquid yer aldı. Bu sene de listenin birinci sırasında tekrardan TSM liderliğini korudu. İkinci sıraya ise Türk temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in yer aldığı 100 Thieves yerleşti.
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Forbes'un paylaştığı verilere göre 2022 yılının dünyanın en değerli espor takımlarının listesi:
Espor içerikleri yıldan yıla yüzde 8,7 büyüyerek 532 milyon ulaştı. İçerikleri ayda bir kereden fazla izleyenlerin sayısı 261 milyon iken ayda bir kere izleyenlerin sayısı ise 271 olduğu bildirildi.
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