Son Dakika Haberleri: Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı
BBC

Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı

9 dakika önce

Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.

Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı, System.String[]
Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.

Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg'in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.

2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2018'deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.

İkinci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.



Dünyanın en zengin 10 milyarderi

Serveti (milyar dolar)

Şirket/ Ülke

Jeff Bezos

131

Amazon/ ABD

Bill Gates

96,5

Microsoft/ ABD

Warren Buffett

82,5

Berkshire Hathaway/ ABD

Bernard Arnault

76

LVMH/ Fransa

Carlos Slim Helu

64

Telekom/ Meksika

Amancio Ortega

62,7

Zara/ İspanya

Larry Ellison

62,5

Bilgisayar yazılım/ ABD

Mark Zuckerberg

62,3

Facebook/ ABD

Michael Bloomberg

55,5

Bloomberg LP/ ABD

Larry Page

50,8

Google/ ABD



Kaynak: Forbes



Forbes listesi ayrıca geçen yıl 2208 olan milyarder sayısının bu yıl 2153'e düştüğünü gösteriyor. Bunların 994'ünün serveti geçen yıla kıyasla azalırken, milyarderler listesindeki ortalama servet 4 milyar doları buluyor.

Listede 252 milyarder kadın bulunuyor. Bunların başında 9,4 milyar dolar ile Çinli gayrimenkul zengini Wu Yajun geliyor.

ABD ise 607 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke. Ardından 324 kişiyle Çin geliyor.

Ancak Çin, aynı zamanda en büyük değişimin yaşandığı ülke olarak görülüyor. Geçen yılki listeden 102 kişi düşerken, bu yılki listeye 44 yeni isim eklendi.




Euro'nun zayıflığı Avrupalı milyarderlerin konumunu da zayıflatmış görülüyor. Listenin ilk 20'sinde Avrupa'dan sadece iki kişi bulunuyor.

Geçen yılki listeden düşen 247 kişi arasında Dolce & Gabbana'nın iki kurucusu da yer alıyor. Türkiye'deki milyarderler

Türkiye'den ise Forbes'un zenginler listesinde ilk 500'e giren olmadı.

İlk 1000 arasında ise Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar servetiyle 546. sırada, Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker ise 3,7 milyar dolar ile 568. sırada yer aldı.

Milyarderler istesinde Türkiye'den toplam 25 kişi yer alıyor.



Türkiye'deki milyarderler

Serveti (milyar dolar)

Şirket

Erman Ilıcak

3,8

Rönesans Holding

Murat Ülker

3,7

Yıldız Holding

Hüsnü Özyeğin

2,1

Fiba Holding

Semahat Sevim Arsel

2

Koç Holding

Ferit Faik Şahenk

2

Doğuş Holding

Ahmet Çalık

1,9

Çalık Holding

Mustafa Rahmi Koç

1,9

Koç Holding

Filiz Şahenk

1,9

Doğuş Holding

Melih Abdulhayoğlu

1,8

MAVeCap

Sezai Bacaksız

1,7

Limak Holding

Suna Kıraç

1,7

Koç Holding

Nihat Özdemir

1,7

Limak Holding

Turgay Ciner

1,6

Ciner Holding

Bülent Eczacıbaşı

1,6

Eczacıbaşı Holding

Hamdi Ulukaya

1,6

Chobani

Faruk Eczacıbaşı

1,5

Eczacıbaşı Holding

Mehmet Aydınlar

1,4

Acıbadem

Murat Vargı

1,3

KVK, Dost Enerji

Mustafa Küçük

1,2

LC Waikiki

Fuat Tosyalı

1,2

Tosyalı Holding

Hamdi Akın

1,1

Afken Holding, TAV

Mehmet Nazif Günal

1,1

MNG Holding

Deniz Şahenk

1,1

Doğuş Holding

Ayhan Tosyalı

1,1

Tosyalı Holding

Fatih Tosyalı

1,1

Tosyalı Holding



Kaynak: Forbes

BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:39 

Dünya
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