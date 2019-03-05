Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı





Dünyanın en zengin 10 milyarderi



Serveti (milyar dolar)



Şirket/ Ülke



Jeff Bezos



131



Amazon/ ABD



Bill Gates



96,5



Microsoft/ ABD



Warren Buffett



82,5



Berkshire Hathaway/ ABD



Bernard Arnault



76



LVMH/ Fransa



Carlos Slim Helu



64



Telekom/ Meksika



Amancio Ortega



62,7



Zara/ İspanya



Larry Ellison



62,5



Bilgisayar yazılım/ ABD



Mark Zuckerberg



62,3



Facebook/ ABD



Michael Bloomberg



55,5



Bloomberg LP/ ABD



Larry Page



50,8



Google/ ABD







Kaynak: Forbes









Türkiye'deki milyarderler



Serveti (milyar dolar)



Şirket



Erman Ilıcak



3,8



Rönesans Holding



Murat Ülker



3,7



Yıldız Holding



Hüsnü Özyeğin



2,1



Fiba Holding



Semahat Sevim Arsel



2



Koç Holding



Ferit Faik Şahenk



2



Doğuş Holding



Ahmet Çalık



1,9



Çalık Holding



Mustafa Rahmi Koç



1,9



Koç Holding



Filiz Şahenk



1,9



Doğuş Holding



Melih Abdulhayoğlu



1,8



MAVeCap



Sezai Bacaksız



1,7



Limak Holding



Suna Kıraç



1,7



Koç Holding



Nihat Özdemir



1,7



Limak Holding



Turgay Ciner



1,6



Ciner Holding



Bülent Eczacıbaşı



1,6



Eczacıbaşı Holding



Hamdi Ulukaya



1,6



Chobani



Faruk Eczacıbaşı



1,5



Eczacıbaşı Holding



Mehmet Aydınlar



1,4



Acıbadem



Murat Vargı



1,3



KVK, Dost Enerji



Mustafa Küçük



1,2



LC Waikiki



Fuat Tosyalı



1,2



Tosyalı Holding



Hamdi Akın



1,1



Afken Holding, TAV



Mehmet Nazif Günal



1,1



MNG Holding



Deniz Şahenk



1,1



Doğuş Holding



Ayhan Tosyalı



1,1



Tosyalı Holding



Fatih Tosyalı



1,1



Tosyalı Holding







Kaynak: Forbes





Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg'in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2018'deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.İkinci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.Forbes listesi ayrıca geçen yıl 2208 olan milyarder sayısının bu yıl 2153'e düştüğünü gösteriyor. Bunların 994'ünün serveti geçen yıla kıyasla azalırken, milyarderler listesindeki ortalama servet 4 milyar doları buluyor.Listede 252 milyarder kadın bulunuyor. Bunların başında 9,4 milyar dolar ile Çinli gayrimenkul zengini Wu Yajun geliyor.ABD ise 607 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke. Ardından 324 kişiyle Çin geliyor.Ancak Çin, aynı zamanda en büyük değişimin yaşandığı ülke olarak görülüyor. Geçen yılki listeden 102 kişi düşerken, bu yılki listeye 44 yeni isim eklendi.Euro'nun zayıflığı Avrupalı milyarderlerin konumunu da zayıflatmış görülüyor. Listenin ilk 20'sinde Avrupa'dan sadece iki kişi bulunuyor.Geçen yılki listeden düşen 247 kişi arasında Dolce & Gabbana'nın iki kurucusu da yer alıyor. Türkiye'deki milyarderlerTürkiye'den ise Forbes'un zenginler listesinde ilk 500'e giren olmadı.İlk 1000 arasında ise Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar servetiyle 546. sırada, Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker ise 3,7 milyar dolar ile 568. sırada yer aldı.Milyarderler istesinde Türkiye'den toplam 25 kişi yer alıyor.