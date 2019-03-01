Son Dakika Haberleri: Forbes Türkiye, "En Zengin 100 Türk" Listesini Açıkladı

Forbes Türkiye, "En Zengin 100 Türk" Listesini Açıkladı

38 dakika önce

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci sırada yer aldı.

Forbes Türkiye,
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci sırada yer aldı.

Forbes Türkiye, bu yıl 14'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı.

119 kişiden oluşan Forbes 100'ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40'a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.


Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın "en zengini" Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim FORBES 100'de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isim bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören'in varisleri ile 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç'un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri olarak yer alıyor.

29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Comodo'nun Kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya, ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler arasında bulunuyor.

Listenin ilk 10'unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri olması ve döviz gelirleri bulunması.

-Listede 29 dolar milyarderi var

Açıklamada görüşlerine yer verilen Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven şunları kaydetti:

"Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018'in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları, bölgede, Avrupa'da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin 'listede ciddi düşüş' beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101'inin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor."

Forbes Türkiye'nin açıkladığı "Forbes 100" listesinde 'dolar milyarderi' olarak yer alan 29 isim, Forbes ABD'nin çok yakında açıklayacağı "Global Milyarderler" listesinde Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl Forbes 100'de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40 idi. Bu yıl listede 28 kadın bulunuyor. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel.

-Tablo

"En Zengin 100 Türk" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan 29 isim ve 2019 servetleri şöyle (Aynı servete sahip kişiler aynı sıra numarasına sahiptir) :

2019 Sırası

 İSİM

 Şirket

 2019 Serveti (milyon dolar)
1

 Erman Ilıcak

 Rönesans Holding

 3.800
2

 Murat Ülker

 Yıldız Holding

 3.700
3

 Hüsnü Özyeğin

 Fiba Holding

 2.100
3

 Osman Kibar

 Samumed

 2.100
5

 Ferit Şahenk

 Doğuş Holding

 2.000
5

 Semahat Arsel

 Koç Holding

 2.000
7

 Ahmet Çalık

 Çalık Holding

 1.900
7

 Filiz Şahenk

 Doğuş Holding

 1.900
7

 Rahmi Koç

 Koç Holding

 1.900
10

 Melih Abdulhayoğlu

 Comodo

 1.800
10

 Suat Günsel

 Yakın Doğu Üniversitesi

 1.800
12

 Nihat Özdemir

 Limak Holding

 1.700
12

 Sezai Bacaksız

 Limak Holding

 1.700
12

 Suna Kıraç

 Koç Holding

 1.700
15

 Bülent Eczacıbaşı

 Eczacıbaşı Holding

 1.600
15

 Hamdi Ulukaya

 Chobani Yoghurt

 1.600
15

 Turgay Ciner

 Park Holding

 1.600
18

 Faruk Eczacıbaşı

 Eczacıbaşı Holding

 1.500
19

 Mehmet Ali Aydınlar

 Acıbadem

 1.400
20

 Murat Vargı

 MV Holding

 1.300
21

 Eren Özmen

 Sierra Nevada Corp.

 1.200
21

 Fatih Özmen

 Sierra Nevada Corp.

 1.200
21

 Fuat Tosyalı

 Tosyalı Holding

 1.200
21

 Mustafa Küçük

 LC Waikiki

 1.200
25

 Ayhan Tosyalı

 Tosyalı Holding

 1.100
25

 Deniz Şahenk

 Doğuş Holding

 1.100
25

 Fatih Tosyalı

 Tosyalı Holding

 1.100
25

 Hamdi Akın

 Akfen Holding

 1.100
25

 Mehmet Nazif Günal

 MNG Holding

 1.100

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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