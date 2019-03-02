Son Dakika Haberleri: Forbes Zenginler Listesine Gaziantep'ten 2 Kişi

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep'ten 2 Kişi

1 saat önce

En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı.

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep'ten 2 Kişi, System.String[]
En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı. Listeye Gaziantep'ten İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu kardeşler girdi.

En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı. Listenin birincisi sırasında Murat Ülker yer alırken, Gaziantep'ten Erdemoğlu kardeşlerden İbrahim Erdemoğlu 72. Ali Erdemoğlu 88. Sırada yeraldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Gaziantep, Forbes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel Tercihini Değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Halleri Dikkat Çekti Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hakem Suat Arslanboğa'ya Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:34:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forbes Zenginler Listesine Gaziantep'ten 2 Kişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]