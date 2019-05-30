Son Dakika Haberleri: Forbidden Planet: Neptün Çölü'nde şaşkınlık yaratan bir ötegezegen keşfedildi
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Forbidden Planet: Neptün Çölü'nde şaşkınlık yaratan bir ötegezegen keşfedildi

20 dakika önce

İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nden uzay bilimcileri gezegenlerin zor bulunduğun "Neptün Çölü'nde yüzey sıcaklığının bin derece olduğu tahmin edilen yeni bir gezegen keşfetti. Yasaklı Gezegen adı verilen bu gezegenin bir atmosfere sahip olması bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı

Forbidden Planet: Neptün Çölü'nde şaşkınlık yaratan bir ötegezegen keşfedildi, System.String[]
İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nden uzay bilimciler, gezegenlerin zor bulunduğu 'Neptün Çölü'nde yüzey sıcaklığının bin derece olduğu tahmin edilen yeni bir gezegen keşfetti.

NGTS-4b adı verilen bu gezegenin aynı Neptün gibi gazlardan oluşan bir atmosfere sahip olması bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:23 
İngiltere, Dünya
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