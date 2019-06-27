Ford, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor
1 saat önce
İşten çıkarmalardan en fazla etkilenecek ülkeler Almanya, İngiltere ve Rusya olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:58
İşten çıkarmalardan en fazla etkilenecek ülkeler Almanya
, İngiltere
ve Rusya olacak. Ford Otosan
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