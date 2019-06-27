Son Dakika Haberleri: Ford, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor
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Ford, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

1 saat önce

İşten çıkarmalardan en fazla etkilenecek ülkeler Almanya, İngiltere ve Rusya olacak.

Ford, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor, System.String[]
İşten çıkarmalardan en fazla etkilenecek ülkeler Almanya, İngiltere ve Rusya olacak. Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün "istihdam kesintisi planı bizi kapsamıyor" açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:58 
Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Ekonomi
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