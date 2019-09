Ford 322 bin aracı geri çağırıyor

CARMEDYA.COM - Ford, Avrupa genelinde 322 bin aracı geri çağırma kararı aldı.







Karara neden olarak bazı modellerde yaşanan akü sızıntısı gösteriliyor ve potansiyel bir yangın riskine dikkat çekiliyor.



Geri çağırma kapsamında durumdan etkilenen modeller 2014 Şubat ve 2019 Şubat ayı arasındaki dönemde üretilen Mondeo, S-Max ve Galaxy modelleri.



Markadan yapılan açıklamaya göre aküde negatif kutuptan oluşan sızıntının sensör arızası, aşırı ısınma ve yangın riskine sebep olabileceği belirtiliyor.



Geri çağırılan araçların 101 bin adedi Almanya ve 56 bin adedi ise İngiltere'de satılmış durumda.



Bu arada etkilenen tüm modeller Ford'un İspanya'daki Valencia fabrikasında üretilmişti.



