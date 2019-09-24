Son Dakika Haberleri: Ford 322 bin aracı geri çağırıyor
Son Dakika Otomobil Haber

Ford 322 bin aracı geri çağırıyor

23 dakika önce

CARMEDYA.COM – Ford, Avrupa genelinde 322 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Karara neden olarak bazı modellerde yaşanan akü sızıntısı gösteriliyor ve potansiyel bir yangın riskine dikkat çekiliyor. Geri çağırma kapsamında durumdan etkilenen modeller 2014 Şubat ve 2019 Şubat ayı arasındaki dönemde üretilen Mondeo, S-Max ve Galaxy modelleri. Markadan yapılan açıklamaya göre aküde negatif kutuptan...The post Ford 322 bin aracı geri çağırıyor appeared first on Carmedya.

Ford 322 bin aracı geri çağırıyor, System.String[]

CARMEDYA.COM - Ford, Avrupa genelinde 322 bin aracı geri çağırma kararı aldı.



Karara neden olarak bazı modellerde yaşanan akü sızıntısı gösteriliyor ve potansiyel bir yangın riskine dikkat çekiliyor.


Geri çağırma kapsamında durumdan etkilenen modeller 2014 Şubat ve 2019 Şubat ayı arasındaki dönemde üretilen Mondeo, S-Max ve Galaxy modelleri.


Markadan yapılan açıklamaya göre aküde negatif kutuptan oluşan sızıntının sensör arızası, aşırı ısınma ve yangın riskine sebep olabileceği belirtiliyor.


Geri çağırılan araçların 101 bin adedi Almanya ve 56 bin adedi ise İngiltere'de satılmış durumda.


Bu arada etkilenen tüm modeller Ford'un İspanya'daki Valencia fabrikasında üretilmişti.


The post Ford 322 bin aracı geri çağırıyor appeared first on Carmedya.

Avrupa, Ford, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı
Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Başakşehir kalesini gole kapatamıyor Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ford 322 bin aracı geri çağırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]