Son Dakika Haberleri: Ford, Avrupa'da Binlerce İşçi Çıkaracak

Ford, Avrupa'da Binlerce İşçi Çıkaracak

1 saat önce

Amerikan otomobil şirketi Ford, Avrupa'da binlerce işçi çıkaracağını açıkladı.

Ford, Avrupa'da Binlerce İşçi Çıkaracak, System.String[]
Amerikan otomobil şirketi Ford, Avrupa'da binlerce işçi çıkaracağını açıkladı. Ayrıca Ford'un birkaç fabrikasını kapatması bekleniyor.

Amerikan otomobil şirketi Ford, Avrupa'da binlerce işçinin işine son verecek. Avrupa Ford fabrikalarından sorumlu Steven Armstong, "Geniş bir yeniden yapılandırma planı ile daha karlı olmak istiyoruz. Bölge genelinde büyük bir etki olacak. Bütün seçenekleri gözden geçiriyoruz" diyerek fabrikaların kapatılabileceği işaretini verdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Ford'un küçülen bir pazarla mücadele ettiğini söyleyen Armstrong, bu sebeple yeni bir çalışma modeliyle mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Avrupa'da özellikle Almanya, İngiltere ve İspanya'da 54 bin kişiyi istihdam eden Ford, 2014 yılının sonunda Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasını kapatmıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Ekonomi
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