Ford, Brezilya fabrikasını kapatıyor
1 saat önce
Ford, Brezilya'da 1967 yılından bu yana üretim yapan ve yaklaşık 2,700 kişinin istihdam edildiği fabrikasını kapatma kararı aldı.
Ford
, Brezilya
'da 1967 yılından bu yana üretim yapan ve yaklaşık 2,700 kişinin istihdam edildiği fabrikasını kapatma kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:15
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