Son Dakika Haberleri: Ford, Brezilya fabrikasını kapatıyor

Ford, Brezilya fabrikasını kapatıyor

1 saat önce

Ford, Brezilya'da 1967 yılından bu yana üretim yapan ve yaklaşık 2,700 kişinin istihdam edildiği fabrikasını kapatma kararı aldı.

Ford, Brezilya fabrikasını kapatıyor, System.String[]
Ford, Brezilya'da 1967 yılından bu yana üretim yapan ve yaklaşık 2,700 kişinin istihdam edildiği fabrikasını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:15 

Ekonomi
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