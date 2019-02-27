Son Dakika Haberleri: Ford, Çin'de binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı

Ford, Çin'de binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı

1 saat önce

Ford'un Çin'deki ortak girişimi "binlerce" çalışanını işten çıkarmaya başladı.

Ford, Çin'de binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı, System.String[]
Ford'un Çin'deki ortak girişimi "binlerce" çalışanını işten çıkarmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:50 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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