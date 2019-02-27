Ford, Çin'de binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı
1 saat önce
Ford'un Çin'deki ortak girişimi "binlerce" çalışanını işten çıkarmaya başladı.
Ford'un Çin'deki ortak girişimi "binlerce" çalışanını işten çıkarmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:50
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