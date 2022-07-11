Ford, Çin'deki Yaklaşık 60.000 Aracını Geri Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ford, Çin'deki Yaklaşık 60.000 Aracını Geri Çağırdı

11.07.2022 11:00
Ford, Çin'deki Yaklaşık 60.000 Aracını Geri Çağırdı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Ford China Limited Şirketi, Çin pazarındaki 59.935 ithal aracı geri çağırmaya başladı.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Ford China Limited Şirketi, Çin pazarındaki 59.935 ithal aracı geri çağırmaya başladı. Çin'in önde gelen kalite izleme kuruluşu olan Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, geri çağrılan araçlar arasında 12 Kasım 2012 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında üretilen ithal Explorer spor kullanımlı araçlar (SUV) yer alıyor. Açıklamada, bazı araçların yoldaki tuza maruz kalması nedeniyle istavroz eksenli bilyalı mafsalının paslanarak tutukluk yapabileceği, bunun da arka süspansiyon içe-dışa dönüklük kolunun dışarı doğru olan kısmında çatlağa yol açabileceği belirtildi. Arka süspansiyon içe-dışa dönüklük arızasının, direksiyon kontrolünün kaybına neden olup kaza riskini artırabileceği ifade edildi. Açıklamada, Ford'un riski gidermek için arızalı parçaları ücretsiz değiştireceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Çin ve Pakistan Ortak Deniz Tatbikatına Başladı Çin ve Pakistan Ortak Deniz Tatbikatına Başladı Çin'de 'Dünya Nüfus Günü' Çin'de 'Dünya Nüfus Günü'
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Ford, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ford, Çin'deki Yaklaşık 60.000 Aracını Geri Çağırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:17:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ford, Çin'deki Yaklaşık 60.000 Aracını Geri Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement