Ford'dan Almanya'ya 1 milyar dolar yatırım - Son Dakika

Ford'dan Almanya'ya 1 milyar dolar yatırım

17.02.2021 22:12
Ford'dan Almanya'ya 1 milyar dolar yatırım, System.String[]

Ford Almanya'nın Köln kentinde bulunan otomobil fabrikasını elektrikli araç üretmek için yenileyecek.

Ford Almanya'nın Köln kentinde bulunan otomobil fabrikasını elektrikli araç üretmek için yenileyecek. Şirket fabrikaya 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.Avrupa'da elektrikli araç üretimi konusunda atılım yapan Ford, kıtada 2030 yılına kadar bütün üretimini elektrikli araca çevirmeyi ve bu kapsamda Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasına rekor düzeyde yatırım yapmayı planlıyor.

Ford Avrupa Müdürü Stuart Rowley video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Köln'deki fabrikanın yenilenmesi için 1 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Bunun Ford'un en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Rowley, "Bu bizim Avrupa'ya ve modern geleceğe olan bağlılığımızı gösteriyor" dedi.

Yeni elektrikli aracın 2023 yılı ortasında piyasaya çıkması hedefleniyor. Köln fabrikasında ikinci bir elektrikli araç modelinin üretilmesinin de düşünüldüğü belirtildi. Yatırım, Ford'un 2016-2025 yılları arasında elektrikli araç üretimi için planladığı en az 22 milyar dolarlık yatırım hedefinin bir bölümünü oluşturuyor. Köln fabrikasında 4 bin kişi çalışıyor. Ancak, Ford yönetimi olası personel kesintileri ile ilgili bilgi vermedi.

ABD merkezli otomobil devi Ford'un kararı, Alman siyasetçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bu yatırımı bir "güven işareti" olarak değerlendirerek, Ford'un otomotiv sektöründe iklim dostu dönüşüm için gereken katkıyı sağlandığını ifade etti. Kuzey Ren- Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de bu kararın bölgeye duyulan güveni gösterdiğini belirtti.

Volkswagen ile işbirliği

Ford ve Volkswagen bundan bir buçuk yıl önce elektrikli ve otonom araçlarla ilgili olarak milyar dolarlık ittifak anlaşması yapmıştı. Anlaşmaya göre Ford'un, Volkswagen'ın elektrikli araç mekanik çerçevesini kullanması öngörülüyor.

Ford Avrupa Müdürü Rowley, Almanya'daki fabrikanın Volkswagen'in mekanik çerçevesini kullanarak sıfır emisyonlu araçların üretim üssü haline geleceğini kaydetti. Ford'un yaptığı anlaşma ile Volkswagen'in elektrikli araç üretimine yaptığı devasa yatırımdan faydalanacağı belirtiliyor.

Bu adımın Ford'un 2024 yılına kadar Avrupa'da binek araçlarının tümünün tamamen elektrikli ya da hibrit versiyonlarını piyasaya sunma hedefi yönünde atıldığı kaydedildi.

2030 yılında Avrupa'da kullanılan tüm binek araçların elektrikli olacağını tahmin eden Ford, Avrupa'da satışa sunulan ticari araçların üçte ikisinin 2030 yılında hibrit ya da tam elektrikli olacağını öngörüyor. Rowley de basın toplantısında "Tamamen elektrikli araçlara geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki araç üreticilerinin karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için daha fazla elektrikli araç satması gerekiyor. Üreticiler eğer filo ortalama emisyonlarını sınırın altına tutmazlarsa ağır cezalarla karşılaşıyorlar.

Ford, Volkswagen ile ittifakı ve Türkiye'de Ford Otosan ortaklığıyla beraber ticari araç üretiminin Avrupa'da karlılık ve büyümesinin ana eksenini oluşturduğunu belirtiyor.

AP, rtr/SSB, JD

(c)

Ford'dan Almanya'ya 1 milyar dolar yatırım

Volkswagen, Yatırım, Almanya, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Ford'dan Almanya'ya 1 milyar dolar yatırım - Son Dakika Ekonomi


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