Ford'dan bisiklet ve motorların üzerine kapı açılmasını engelleyen akıllı teknoloji - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ford'dan bisiklet ve motorların üzerine kapı açılmasını engelleyen akıllı teknoloji - Son Dakika

Ford'dan bisiklet ve motorların üzerine kapı açılmasını engelleyen akıllı teknoloji

6 saat önce

Ford'un yeni geliştirdiği "Çıkış İkazı" teknolojisi, motosiklet, scooter ve bisiklet sürücülerinin kapı çarpma kazalarından korunabilmesini sağlıyor.

Ford'dan bisiklet ve motorların üzerine kapı açılmasını engelleyen akıllı teknoloji, System.String[]

Ford'un yeni geliştirdiği "Çıkış İkazı" teknolojisi, motosiklet, scooter ve bisiklet sürücülerinin kapı çarpma kazalarından korunabilmesini sağlıyor.


Ford açıklamasına göre, tüm dünyada araç kapılarının bisiklet, scooter ve motosiklet sürücülerinin üzerine fark etmeden açılmasıyla her yıl binlerce kaza meydana geliyor.

Kapı açma kazaları İngiltere'de her yıl 60 bisikletçinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da hayatını kaybetmesine yol açıyor. 2018 yılında sadece Almanya'da 3 bin 500 kaza bu sebeple gerçekleşti.


"Yolu Paylaş" yaklaşımı doğrultusunda daha önce bisikletlilerin yaşadığı tehlikelerin önüne geçmek ve kendilerini daha rahat ifade etmeleri için dünyanın ilk "emoji ceket"ini geliştiren Ford, bu kez kapı açılma kazaları için harekete geçti ve yeni bir teknoloji geliştirdi.


Sensörler vasıtasıyla bir tehlike tespit edildiğinde sürücü ve yolcular uyarılıyor


Ford'un yeni geliştirdiği "Çıkış İkazı" teknolojisi, motosiklet, scooter ve bisiklet sürücülerinin kapı çarpma kazalarından korunabilmesini sağlıyor.

Sistem, park etmiş bir aracın kapısının açılmasının bir çarpışmaya neden olabileceğini tespit ederse, sürücüyü veya yolcuyu tehlikeye karşı uyaran bir alarm çalıyor. Yan aynalar ve kapılardaki parlak kırmızı LED'ler bisiklet, scooter ve motosiklet sürücüleri için görsel bir uyarı olarak yanıp sönmeye başlıyor.


Ford araçları halihazırda bisikletçileri otomatik olarak algılayıp frenleyebilen ve kör noktalardan geçenleri algılayan sensörlere sahip bulunuyor. "Çıkış İkazı" ise bu mevcut sensörleri kullanarak, araca yakın bisiklet, scooter ve motosikletlerin hareketlerini analiz ederek devreye giriyor.

Ford mühendisleri aynı zamanda bisikletlilerin araç etrafından güvenli bir şekilde uzaklaştığına emin olana kadar kapıların tam açılmasını geçici olarak önleyen yeni bir mekanizma üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik acil durumlarda sürücü ve yolcular tarafından manuel olarak devre dışı bırakılabilecek.

İngiltere, Almanya, Ford, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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