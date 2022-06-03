Ford'dan EV için çılgın karar! Tesla taktiğini uygulayacak - Son Dakika
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Ford'dan EV için çılgın karar! Tesla taktiğini uygulayacak

03.06.2022 12:38
Ford'dan EV için çılgın karar! Tesla taktiğini uygulayacak

Ford elektrikli araba satışında yeni bir döneme giriyor. Ford CEO'su, elektrikli arabada Tesla'yı örnek aldıklarını söyledi.

Dev otomobil üreticileri elektrifikasyona geçişi hızlandırıyor. Elektrikli araba üretmek için şirketi ikiye bölen Ford'dan EV ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Ford CEO'su Jim Farley, elektrikli otomobilleri sabit fiyatla sadece çevrim içi satacaklarını ifade etti.

Ford: Elektrikli arabalar sabit fiyatla sadece internetten satılacak

Bernstein Stratejik Kararlar Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ford CEO'su Jim Farley, Tesla tarafından başlatılan çevrim içi araba satışı modeline geçiş yapacaklarını duyurdu. "Pazarlıksız fiyata yüzde 100 çevrim içi olmalıyız. Bayilerde EV olmayacak, doğrudan müşteriye gidecek" dedi.

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Otomobil devinin sadece çevrim içi satışa geçiş yapması pek şaşırtıcı değil. Önceki raporlara göre Ford, dağıtım için araba başına Tesla'dan 2000 dolar daha fazla harcadığını tahmin ediyor. Şirket, bayilerin rakiplere üstünlük sağlamak için büyük bir fırsat olduğunu söylese de, "standartların acımasız olması" gerektiğini ifade etti.

Ford'dan EV için çılgın karar! Tesla taktiğini uygulayacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir ilki başlatarak araçlarını sadece internet üzerinde satıyor. Tesla'nın perakende mağazaları olmasına rağmen, bayilik hizmeti bulunmuyor. Bu durum ise araç lojistiğindeki maliyetleri azaltıyor ve her aracın karını artırıyor.

Jim Farley, Tesla'nın geçtiğimiz çeyrekteki karını gördükten sonra şaşırdığını itiraf etti. "Tesla için geçen yılın ikinci çeyreği karı çıktığında, dünyamı tamamen değiştirdiğini hissediyorum. Elektrikli araçlardan daha fazla para kazanabiliriz" dedi.

Ford CEO'su Jim Farley reklamcılıkla ilgili de ilginç demeçler verdi. Farley'e göre Ford, sadece ilgi alanlarına hitap eden reklamlar yayınlamalı.

" Ford Motor'un elektrikli araçlar için Super Bowl (Amerikan futbolu için bir turnuva) reklamı yaptığını görürseniz, hisse senedinizi satın."

Ford'dan EV için çılgın karar! Tesla taktiğini uygulayacak

CEO Farley'in elektrikli arabalar ile ilgili yorumları, Ford'un 2026 yılına kadar yılda 2 milyon EV satma hedeflerini açıklamasının ardından geldi. Şirket, çeşitli montaj tesislerinde çalışması için 3.7 milyar dolar harcayarak işçi alacağını açıkladı.

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Kaynak: Shiftdelete

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