Ford'dan kritik kaza uyarısı: Binlerce araç geri çağrıldı - Son Dakika
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Ford'dan kritik kaza uyarısı: Binlerce araç geri çağrıldı

28.06.2022 21:53
Ford'dan kritik kaza uyarısı: Binlerce araç geri çağrıldı

Ford F-150 Ligthning modelleri için geri çağırma uyarısı yapıldı. Ford, araçlarda kazaya yol açacak bir hata olduğunu söyledi.

Son zamanlarda birden fazla üreticinin arabalarını geri çağırdığını gördük ve son uyarı Ford'dan geldi. F-150 Lightning modelinde yeni bir arıza tespit eden ve araç sahiplerine bildirimler gönderen şirket, lastik basınçlarında yanlış ölçümler yapıldığını söyledi. Ford, 2022'de üretilen yüzlerce aracı geri çağırdı.

Ford F-150 Lightning'de lastik basıncı arızası tespit edildi

Ford'dan gelen yeni uyarıya göre 2886 adet F-150 Lightning modelinde hata tespit edildi. Otomotiv devi, lastik basıncını takip eden yazılımda bir arıza olduğunu ve yanlış ölçümler yapıldığını ortaya koydu. Şirketten gelen uyarıya göre yanlış şişirilmiş lastikler kaza yapma riskini artırabilir.

Ford'un açıklamasına göre, 2022 üretim elektrikli modellerin şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da olduğu tespit edildi. 30 gün içerisinde F-150 Lightning'e yazılım güncellemesi göndereceğini söyleyen Ford, araç sahiplerinin isterlerse teknik servise giderek lastik basıncını test edebileceğini belirtti.

Mercedes kullanıcıları dikkat: Bir milyon eski araç geri çağrılıyor!

Şirketin paylaştığı uyarı, lastik basıncını takip eden yazılımın hatalı olduğunu ortaya koydu. Elektrikli F-150'ye yerleştirilen lastik şişirme basıncı kontrol modülünün 35 psi'a göre ayarlandığı belirtildi. Fakat ABD için önerilen soğuk lastik basıncı 42 psi olması gerekiyor.

Bu durum ise lastik basıncını kontrol eden araç sahiplerinin, lastiklerini yanlış şişirmesine yol açıyor. Ford'un uyarısına göre düşük lastik basıncı yüzünden yol tutuşu azalabilir ve çarpışma riski artabilir. Yine de henüz konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığının altı çizildi.

Daha önce Ford haricinde Mercedes de birden fazla modelini geri çağırdı. Alman otomobil üreticisi, fren sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle 1 milyon eski aracı geri çağırdı. Almanya Federal Motorlu Araçlar Dairesi (KBA) bu çağrının, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde olduğunu söyledi.

Peki, siz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Mercedes, Tragger, Ford, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ford'dan kritik kaza uyarısı: Binlerce araç geri çağrıldı - Son Dakika

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