Ford'dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıran patent! - Son Dakika
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Ford'dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıran patent!

07.05.2022 00:26
Ford'dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıran patent!

Ortaya çıkan patent bilgilerine göre ünlü otomobil üreticisi Ford, otomobil tutkunları için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ford, dünyanın en büyük otomobil şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, kullanıcılarına sunduğu sağlamlık ve güvenlik teknolojileri sayesinde çok seviliyor. Bu da şirketin dünya genelinde geniş ürün gamıyla birlikte iyi satış rakamlarına ulaşmasına sebep oluyor.

Ford, kullanıcılarını her zaman şaşırtmayı seven firmalar arasında bulmuyor. Her ne kadar gelenekçi bir bakış anlayışı sergilese de bazı sunduğu özelliklerle birlikte birçok otomobil hayranına hitap edebiliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, motor gürültüsü duymak isteyen otomobil tutkunları için yeni bir teknoloji geliştiriyor.

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Ford kullanıcıları araçlarının motorlarını uzaktan çalıştırabilecek!

Ford severler tarafından paylaşılan bilgilere göre ünlü otomobil şirketi yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 3 Kasım 2020 tarihinde dosyalanan ve 5 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan yeni bir patente göre şirket, kullanıcılarının uzaktan araçlarının motorlarını çalıştırması ve gaz vermesi için yeni bir teknoloji geliştiriyor.

Ford'dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıran patent!

Patentin ayrıntılarına göre kullanıcılar, belirli bir uzaklıktan ellerinde bulunan kontrol mekanizması sayesinde araçlarının motorlarını çalıştırabilecek ve gaz verebilecekler. Bu sayede birçok otomobil tutkunu, kendi arabasına binmeden dışarıdan aracının sesini dinleyebilecek ve kendini büyük oranda neşelendirecek.

Genellikle Ford, bu tarz eğlenceli şeylerle pek ilgilenmiyor. Özellikle Tesla, bu alanda kullanıcılarına çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Örnek olarak Boombox özelliği sayesinde Tesla sürücüleri dışarıya harici hoparlörle sayesinde istedikleri sesi verebiliyorlar ve yoldaki insanlarla eğlenebiliyorlar.

Ford'dan otomobil tutkunlarını heyecanlandıran patent!

Bunlara ek olarak son günlerde ünlü Amerikan otomobil şirketi drift modu ve uzaktan park etme özelliği de dahil olmak üzere birçok yenilikçi fikir için patent başvurularında bulundu. Bu da bizlerle ilerleyen günlerde daha teknolojik Ford otomobillerin geleceğini gösteriyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce bu patent otomobil severleri neşelendirir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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