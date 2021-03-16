Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı

Ford, yeni nesil Ford Transit Custom araçlarının tam elektrikli, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve geleneksel motor versiyonlarının Kocaeli'nde üretileceğini açıkladı. Şirket 2 milyar euroluk yatırım planlıyor.ABD'li otomotiv devi Ford Motor Company, Ford Otosan'ın Kocaeli'ndeki fabrikalarında elektrikli araç üretileceğini duyurdu.

Ford Motor Company tarafından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin tam elektrikli, şarj edilebilir elektrikli hibrit PHEV, yarı hibrit ve geleneksel motor versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren üretilmesi öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

2 milyar euroluk yatırım

Açıklamaya göre, Ford Kocaeli tesislerinde araç, batarya üretimi ve istihdamı artırmak için 2 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley yaptığı açıklamada "Yeni nesil Transit Custom serisi, tam elektrikli modeller de dahil, bir numaralı ticari araç markası olarak Ford'un Avrupa'daki yerini sağlamlaştıracaktır" dedi. Rowley Transit Custom'ın Ford'un "Avrupa'da elektrikli bir geleceğe dayanan sürdürülebilir ve karlı bir iş yaratmaya devam ederken ticari araç klasmanında büyümesinin anahtarı" olduğunu belirtti.

Ayrıca Ford Motor Company ile Volkswagen AG'nin 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için de anlaştığı bildirildi.

Erdoğan: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. (Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."

Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımı olacak

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç konuşmada, 2 milyar euroluk yatırımla Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ford Otosan'ın Kocaeli tesisleri 2001'de açılmıştı.

DW/BÖ,SSB

(c)