Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor

11.07.2022 09:00
Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor

Yangın riski nedeniyle 100 bin aracını geri çağıran Ford, bu araçların hepsinde 2.5 litrelik hibrit motor olduğunu açıkladı.

Son dönemde markalar araçlarını çeşitli sorunlardan dolayı bazı araçlarını geri çağırıyor. Böylelikle belirlenen bazı problemler markaların teknik servislerinde çözülüp araçlar sahiplerine iade edilebiliyor. Ford da son olarak yangın şüphesi nedeniyle on binlerce aracını geri çağırdı.

Hibrit motora saihp Ford modellerinde yangın şüphesi!

Yangın riski nedeniyle 100 bin aracını geri çağıran Ford, bu araçların hepsinin hibrit olduğunu açıkladı. Açıklanan araçlar arasında Lincoln Corsair, Ford Escape ve Maverick modelleri yer alıyor. Tüm model 2.5 litrelik hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç ünitelerine sahip olduğu belirtildi.

Ford'dan kritik kaza uyarısı: Binlerce araç geri çağrıldı

Ortaya çıkan raporlara göre sorun krank milinden kaynaklanıyor. Krank milinden yaşanan sorunun daha sonra motor arızasına neden olabileceği belirtiliyor. Ancak daha önemlisi motorun sıcak bölümlerine yağ ve yakıt sızıntısına neden olan arıza yangına sebebiyet verebiliyor.

Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor

Ford şimdiye kadar dünyanın farklı bölgelerinden 23 yangın vakası yaşandığını belirtiyor. Neyse ki bu yangınlarda herhangi bir kişinin zarar görmediğini belirtelim. Ford yangın arızasının oldukça nadir olduğunu vurguluyor. Sorun olabilecek olan araçların oranı 100 binde 17 olarak belirtiliyor.

Belirtilen araçlar en yakın Ford servisine yönlendirilecek. Ancak Ford yaşanan motor sorununu çözebilmiş değil. Bunun yerine ortaya çıkabilecek yangınların önüne geçmek adına kaput altında herhangi bir tutuşmayı önlemek için fazladan hava akışı sağlanacak.

Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor

Şirket, yaşanan sorunun üretim aşamasında ise çözüldüğünü belirtiyor. Buna göre yeni model araçlarda benzer bir sorun yaşanmıyor.Amerikan otomobil üreticisi, 8 Ağustos tarihinden itibaren bu olaydan etkilenen araç sahiplerini bilgilendirmeye başlayacak. Ford markalı aracınızın geri çağırmaya tabi olup olmadığını ise buradan öğrenebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Ford'dan yangın uyarısı! 100 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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