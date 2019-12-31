Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi

Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu

6 saat önce

ABD merkezli araba üreticisi Ford, Mustang modelinin elektrikli versiyonu yeni Mach-E aracı için daha fazla sipariş almayacağını duyurdu.

Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu, System.String[]

ABD merkezli araba üreticisi Ford, Mustang modelinin elektrikli versiyonu yeni Mach-E aracı için daha fazla sipariş almayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu aracın yüksek kaliteli modelleri dahil olmak üzere başka modelleri için ön sipariş alınabildiği belirtildi.

Ford'un Kasım ayında tanıttığı ve gelecek yıl piyasaya süreceği elektrikli Mustang aracı Mach-E için şirket 500 dolar karşılığında geri ödenebilir rezervasyon almaya başlamıştı. Söz konusu araca talebin yoğun olmasıyla rezervasyonlar doldu.

Aracın 45 bin dolardan satışa çıkması beklenirken, en pahalı model olan Mach-E GT Performance Edition fiyatı ise 60 bin dolar olarak açıklanmıştı.

Şirket açıklamasına göre, alınan siparişlerin yüzde 80'inde müşterilerin 482 kilometrelik (300 mil) artırılmış menzil bataryasına sahip olan araçları tercih ettiği, aracın standart modelinin ise 384 kilometre (239 mil) menzile sahip olduğu belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mustang, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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