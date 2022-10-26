Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek - Son Dakika
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Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek

26.10.2022 00:41
Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek

Ford Fiesta üretimi durduruluyor iddiası gündemi karıştırdı. Ford'un 46 yaşındaki modeli, elektrikli olarak yenilenmeyecek.

Otomotiv dünyasının en büyük şirketlerinden olan Ford, ikonik modeli Fiesta'nın üretimini durdurmayı düşünüyor olabilir. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Ford'un hatchback modeli için planlarını iptal ettiğini ve elektrikli ürün yelpazesiyle birlikte rafa kaldıracağını gösteriyor.

Ford Fiesta üretimi durduruluyor iddiası

Auto Express tarafından hazırlanan son haberde, Ford'un kafa karıştıran bazı açıklamaları ele alındı. Fiesta'nın fişini çektiğini ima eden otomobil devi, tam elektriğe geçişte bu modele yer vermeyeceğini belirtti. Ayrıca Fiesta'nın muhtemelen 2023'ün ortalarında satıştan kaldırılacağı aktarıldı.

Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ford sözcüsü, "Elektrifikasyona yönelik çabalarımızı hızlandırıyoruz ve bu nedenle araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

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Fiesta'nın elektrikli versiyona çevrilmemesi oldukça ilginç görünüyor. 46 yaşında olan model, şimdiye kadar yaklaşık beş milyon adet ile İngiltere'de en çok satan otomobil olmayı başarmıştı. Şirketin tüm modellerini 2030'a elektrikli hale getirmek istediğini de biliyoruz.

Ford'un bir süre önce içten yanmalı ve elektrikli olmak üzere şirketi ikiye böldüğünü hatırlatmak gerekiyor. Ford Motor çatısı altında elektrikli araç ürünleri "Ford Model E", içten yanmalı operasyonlar ise "Ford Blue" şirketi tarafından yürütülecek. Üçüncü bir bölüm olan "Ford Pro", ticari müşterilere hizmet verecek.

Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek

Halihazırda Fiesta'nın üretildiği Köln fabrikası, Volkswagen ve Ford arasındaki iş birliği kapsamında elektrikli otomobil üretim tesisine dönüştürülecek. Volkswagen Group MEB platformunu kullanan ilk elektrikli aracın da gelecek yıl fabrikadan çıkması planlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Ford'dan şok karar! Bu model artık üretilmeyecek - Son Dakika

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