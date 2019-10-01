Son Dakika Haberleri: Ford Finans taşıt kredisi faizlerini düşürdü
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Ford Finans taşıt kredisi faizlerini düşürdü

46 dakika önce

Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü.

Ford Finans taşıt kredisi faizlerini düşürdü, System.String[]

Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü.

Ford, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16 
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