Ford Finans taşıt kredisi faizlerini düşürdü
46 dakika önce
Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü.
Ford Finans, Ford marka binek ve ticari taşıt satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16
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