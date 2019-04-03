Ford "Go Further" Etkinliğinde 16 Elektrikli Araç Modelinin Duyurusunu Yaptı

Ford, Amsterdam'daki "Go Electric" etkinliğinde müşteri ihtiyacına göre tasarlanan yeni elektrikli araç ürün gamını tanıttı.

Ford, Amsterdam'daki "Go Electric" etkinliğinde müşteri ihtiyacına göre tasarlanan yeni elektrikli araç ürün gamını tanıttı.



Ford açıklamasına göre, Ford, Avrupa için öngördüğü elektrikli araçlar stratejisini Ford Hybrid başlığı altında özetledi. Marka Hollanda'nın Amsterdam kentindeki özel "Go Electric" etkinliğinde 16 elektrikli araç modelinin duyurusunu yaptı.



Yeni Ford Kuga SUV, yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı seçenekleriyle sunulan ilk Ford olacak. Kuga Plug-In Hybrid, 50 kilometreyi aşan elektrik menzili ile dünyaya tanıtıldı.





Tanıtılan yedi koltuklu yeni SUV modeli Ford Explorer Plug-In Hybrid 450 PS, 840 Nm tork güç ve 40 km elektrik menzili sağlıyor.



Yeni sekiz koltuklu Tourneo Custom Plug-In Hybrid, 50 kilometreye varan sıfır emisyonlu elektrik menzil hedefi ile daha temiz şehirlere destek oluyor.



Yeni Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid, popüler aile otomobilleri için gücü, uyumu ve yakıt verimliliğini artırmak amacıyla gelişmiş yarı hibrit teknolojisinden yararlanıyor.



Mustang modellerinden ilham alan tam elektrikli performans SUV modeli, 600 kilometrelik WLTP menziliyle 2020 yılında sunulacak. Tanıtılan yeni tam elektrikli Transit modelinin ise 2021 yılında lanse edilmesi bekleniyor





Yenilikçi Transit Smart Energy Concept, Ford'un elektrikli araçlar için bataryalı – elektrikli sürüş menzilini uzatmak amacıyla yeni yollar bulmasına yardımcı oluyor.

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