Ford, Hastaneler İçin Ventilatör ve Solunum Cihazı Üretecek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Ford, Hastaneler İçin Ventilatör ve Solunum Cihazı Üretecek - Son Dakika

Ford, Hastaneler İçin Ventilatör ve Solunum Cihazı Üretecek

17 dakika önce

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, sağlık sektörüne büyük bir yük bindirdi. Hasta sayısı her geçen gün artarken, birçok hastanede tıbbi ekipman ve malzeme sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

Ford, Hastaneler İçin Ventilatör ve Solunum Cihazı Üretecek, System.String[]

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, sağlık sektörüne büyük bir yük bindirdi. Hasta sayısı her geçen gün artarken, birçok hastanede tıbbi ekipman ve malzeme sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Neyse ki, birçok büyük firma bu konuda yardımcı olabilmek için elini taşın altına koymaya başladı.


Otomotiv devi Ford geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 'Project Apollo' isimli bir projede GE ve 3M firmalarıyla yeni bir iş ortaklığı başlatarak bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını duyurdu. Bu açıklama Ford'un, ABD'deki hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından kullanılabilecek ventilatörler ve solunum cihazları üretilmesine yardımcı olmak için GE ve 3M ile birlikte çalışacağı anlamına geliyor.


Proje kapsamında Ford, GE tarafından tasarlanan yeni ventilatörleri kendi tesislerinden birinde üreterek, ventilatör üretimini genişletmesi konusunda GE'ye yardımcı olacak. GE'nin yeni ventilatör tasarımı henüz ABD'de FDA tarafından onaylanmış olmasa da bu konudaki çalışmalar devam ediyor.


Ford ve 3M, hava temizleyici respiratörlerin üretim kapasitesini 10 kat artırmaya yardımcı olmak için birlikte çalışacak. Ayrıca, Ford'un kendi kendine üretebileceği basitleştirilmiş bir tasarım üzerinde de çalışılacak.


Aslında Ford, GE ve 3M'nin yanı sıra bu alanda çalışmalar yapan başkaları da var. 3D baskı uzmanlarından oluşan bir grup, sağlık çalışanları üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olmak için açık kaynaklı bir tasarım kullanarak 3D baskı solunum valfleri ve ventilatörler oluşturmaya başladıklarını bildirdi.


Tesla CEO'su Elon Musk da, ihtiyaç olması durumunda şirketinin ventilatör üretimi konusunda destek verebileceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ford, 3m, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:34 

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