Ford ikinci elektrikli aracı için de VW Group ile görüştüğünü duyurdu

Ford, yakın gelecekte birden fazla elektrikli model üretmek için Volkswagen Group ile görüşmelere başladı.







Ford'un Avrupa Başkanı Stuart Rowley'in açıklamasına göre, Ford, Volkswagen Group'un elektrikli araç platformunu kullanmak istiyor.



Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Rowley, bu işbirliğiyle ikinci bir modelin de finansal açıdan makul seviyelerde üretilebileceğini vurguluyor.



Ford tarafından Temmuz ayında bu konuda yapılan Açıklamada da markanın Avrupa operasyonları için, VW'nin modüler elektrikli Araç altyapısını kullanacağı belirtilmişti. Otomotiv sektörünün tahminlerine göre 2023 yılından itibaren başlayacak 6 yıllık periyodda Avrupa'da 600 binin üzerinde elektrikli araç satışına ulaşılacak.



Volkswagen 2016 yılından bu yana MEB (Modular Electric Base) olarak bilinen elektrikli araç platformu için 7 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Bu platform, Volkswagen, Audi, Skoda ve Seat markaları için hatchback, sedan, crossover ve minivanların da dahil olduğu geniş bir yelpazede 15 milyon araca hizmet verecek.



