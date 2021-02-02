Ford ile Google'dan iş birliği - Son Dakika

Ford ile Google'dan iş birliği

02.02.2021 11:49
Ford ile Google'dan iş birliği, System.String[]

Ford ve Google, Ford müşterilerine benzersiz mobilite hizmetleri sunmak ve Ford'un dönüşüm planını hızlandırmak için türünün ilki olan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ford ve Google, Ford müşterilerine benzersiz mobilite hizmetleri sunmak ve Ford'un dönüşüm planını hızlandırmak için türünün ilki olan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ford açıklamasına göre, Ford, iş birliği kapsamında Google'ın veri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak üzere Google Cloud'u bulut sağlayıcısı olarak tercih etti.

Altı yıllık iş birliği kapsamında 2023 yılından itibaren tüm fiyat seviyeleri dahil olmak üzere gelecekteki milyonlarca Ford ve Lincoln modelinde, entegre Google uygulamaları ve hizmetleri Android tarafından sağlanacak. Yenilikçi bir yaklaşımla güçlerini birleştiren Ford ve Google, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. İki şirket, bu doğrultuda tamamen veriye dayalı çözümleri artıracak "Team Upshift" adında yeni bir ortak çalışma grubu da kuruyor.

Yenilikçi bir yaklaşımla hareket eden Ford ve Google, Team Upshift adında yeni bir ortak çalışma grubu kuracaklarını da duyurdu. İki şirketin bilgi ve becerilerini bir araya getiren yeni oluşum, Ford'un dönüşümünü hızlandıran, kişiselleştirilmiş tüketici deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyan veriye dayalı çözümler sunacak. Bu yenilikçi çözümler, müşterilere araç satın alırken yeni alışveriş deneyimleri geliştirilmesi, veriye dayalı yeni satın alma teklifleri oluşturulması ve daha fazlasını içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, "Ford, elektrifikasyon stratejisi kapsamında, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli dönüşümüne öncülük ederken, Google bir araya gelerek, kullanıcılarına benzersiz bir deneyimi sunacak ve işimizi modernize edecek bir inovasyon gücünü de oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Herkesin sahip olması gereken, Ford'a özel ürün ve hizmetler yaratmaya verdikleri önemi vurgulayan Farley, "Bu entegrasyon, ekiplerimiz Ford ve Lincoln müşterileri için yenilikler geliştirirken, Google'ın birinci sınıf uygulama ve hizmetlerine de erişimini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Google ve Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ise, "Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine yenilikçi çözümleriyle yön veriyor. Ford'un dönüşümünü hızlandırmak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google'ın gelişmiş yapay zeka, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformlarını sunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın sonlarından itibaren bulut sağlayıcısı olarak devreye girecek olan Google, Ford'un dijital dönüşümünü hızlandırmak, operasyonlarını modernleştirmek ve güvenilir ve emniyetli bulutu ile bağlantılı araç teknolojilerini güçlendirmek için Google Cloud'un yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) ve veri analizi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olacak. Ford, Google Cloud platformu ile şunları yapmayı planlıyor:

"Yenilikçi teknoloji ve kişiselleştirilmiş hizmetler ile müşteri deneyimlerini daha da iyileştirmek. Personel eğitimi ve daha güvenilir tesis ekipmanı performansı için Vision AI (Yeni Nesil Görsel Tanıma) araştırmaları da dahil, ürün geliştirme, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin modernizasyonunu hızlandırmak. Müşterilere bakım veya takas önerilerinin yapılması gibi gerçek zamanlı bildirimlerle sonuçlanan veriye dayalı iş modellerinin uygulanması."

2023'ten itibaren Ford müşterileri yararlanmaya başlayacak

Ford ve Google, sürücülerin dikkatinin dağılmasını en aza indirmek ve güncellemelerle müşterilerine, keyifli, daha güvenli ve daha verimli bağlantılı araç deneyimleri sunmak için ortak bir vizyon ortaya koyuyor. Ford ve Lincoln müşterileri 2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa edilen benzersiz dijital deneyimlerden, küresel harita ve ses teknolojisini içeren entegre Google uygulamaları ve hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.

Buna göre sürücüler, halihazırda 'Google Asistan' ile işlerini sesleriyle yaparak gözlerini yoldan ve elleri direksiyonda ayırmadan sürüş yapabilecek. 'Google Haritalar' ile gerçek zamanlı trafik bilgisi, otomatik yeniden rota belirleme, şerit yönlendirmesi ve daha fazlasıyla hedeflerine daha hızlı ulaşabilecek, 'Google Play' ile müzik, podcast, sesli kitap ve daha fazlasını dinlemek için en sevdikleri uygulamalara erişebilecek. Bu uygulamalar araç içi kullanım için optimize ve entegre edilmiş bulunuyor.

İş birliği ile Android, Ford ve üçüncü taraf geliştiricilerin sürekli gelişen ve daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan uygulamalar geliştirmesine de olanak tanınıyor.

Yapay Zeka, Android, Google, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford ile Google'dan iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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